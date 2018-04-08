В Николаеве заключенные отказались заходить в камеры после прогулки во дворе СИЗО

Администрации удалось убедить подследственных вернуться в корпус.

Утром в воскресенье, 8 апреля, около 50 человек, которые находятся под следствием и содержаться в николаевском СИЗО вышли на прогулку, а после положенного на это времени отказались возвращаться в камеры.

Об этом сообщает Преступности.НЕТ.

Со слов источника издания в пенитенциарной службе, зачинщиком произошедшего стал гражданин Грузии Артур Саядов, который подозревается в совершении ряда краж.

По словам собеседника, по состоянию на 18:00 администрации следственного изолятора удалось уговорами убедить подследственных вернуться в административный корпус.

"Большинство подследственных, которые отказывались выполнять распоряжение администрации СИЗО , находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения", - говорится в сообщении.

Собеседник издания добавил, что в связи со случившимся, по тревоге был поднят весь персонал николаевского СИЗО . Также администрация следственного изолятора для решения возникшей ситуации связывалась с одесским подразделением, чтобы оттуда прислали подмогу, однако там просьбу проигнорировали.

В общении с подследственными, которые отказались выполнять распоряжение администрации, принимал непосредственно начальник следственного изолятора Роман Цыбуля. После того, как подследственные вернулись в камеры, полиция сняла оцепление, установленное по периметру СИЗО , на случай, если бы бунтующие предприняли попытку покинуть территорию изолятора.

Издание сообщает, что сотрудники николаевского СИЗО массово пишут рапорта на увольнение из-за невозможности повлиять на ситуацию, которая по их словам сложилась в последние несколько недель.

Информации о пострадавших со стороны сотрудников следственного изолятора и среди подследственных нет.

Напомним, 23 марта в камере Николаевского следственного изолятора был найден мертвым 37-летний Дмитрий Леонов, который был фигурантом дела Михаила Титова (он же Мультик). В свое время он был помощником ныне покойного народного депутата Украины от КПУ Николая Дзарданова.