В Северодонецке 54-летний мужчина совершил самоубийство, подорвав себя гранатой

Мужчина накрыл своим телом гранату.

В Северодонецке 54-летний мужчина совершил самоубийство, подорвав себя гранатой
Фото: lg.npu.gov.ua

В Северодонецке Луганской области 54-летний мужчина совершил самоубийство, подорвав себя гранатой РГД-5.

Это произошло около полуночи возле многоэтажки по пр. Гвардейскому. Посетители развлекательного заведения около 23.20 вышли на улицу и увидели мужчину, который стоял с гранатой в руке. Мужчина, увидев людей, сказал им, что у них есть три секунды. Посетители отбежали на безопасное расстояние, в этот момент раздался взрыв. Мужчина накрыл своим телом гранату. В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения несовместимые с жизнью, сообщает полиция области.

На месте нашли корпус гранаты "Ф-1" с запалом без кольца.

Проводится проверка по установлению обстоятельств происшествия и причин, которые привели к самоубийству.


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