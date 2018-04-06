В Северодонецке 54-летний мужчина совершил самоубийство, подорвав себя гранатой
Мужчина накрыл своим телом гранату.
В Северодонецке Луганской области 54-летний мужчина совершил самоубийство, подорвав себя гранатой РГД-5.
Это произошло около полуночи возле многоэтажки по пр. Гвардейскому. Посетители развлекательного заведения около 23.20 вышли на улицу и увидели мужчину, который стоял с гранатой в руке. Мужчина, увидев людей, сказал им, что у них есть три секунды. Посетители отбежали на безопасное расстояние, в этот момент раздался взрыв. Мужчина накрыл своим телом гранату. В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения несовместимые с жизнью, сообщает полиция области.
На месте нашли корпус гранаты "Ф-1" с запалом без кольца.
Проводится проверка по установлению обстоятельств происшествия и причин, которые привели к самоубийству.
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