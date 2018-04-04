В Одесской области полицейские применили оружие, чтобы не допустить самосуда над подозреваемым в убийстве

Правоохранитель сделал несколько выстрелов в воздух из автомата Калашникова.

В Одесской области полицейские применили оружие, чтобы не допустить самосуда над подозреваемым в убийстве
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В Одесской области полицейский, чтобы не допустить самосуда местных жителей над подозреваемым в убийстве, совершил несколько выстрелов в воздух.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции в Фейсбуке.

Происшествие произошло в с. Виноградовка во время проведения следственных действий по уголовному производству по делу об умышленном убийстве местного жителя. Группа возмущенных жителей села пыталась совершить самосуд над подозреваемыми.

"Работники Болградского отделения полиции попытались убедить граждан не нарушать закон. Но они продолжали бросаться на подследственных с угрозами. При этом агрессия толпы перебросилась и на полицейских, которые обеспечивали охрану порядка", - говорится в сообщении.

"Для прекращения противоправных действий один из правоохранителей несколько раз выстрелил вверх из автомата Калашникова. Вследствие выстрелов никто не пострада. Сейчас инцидент исчерпан. Ситуация стабилизирована. По данному факту проводится проверка", - пояснили в полиции.

Напомним, ранее харьковские патрульные спасли от самосуда водителя, сбившего насмерть пешехода на переходе.


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