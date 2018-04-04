В РоSSии снова горел торговый центр, есть погибший и пострадавшие

Спасатели эвакуировали 600 человек.

В РоSSии снова горел торговый центр, есть погибший и пострадавшие
Фото: novayagazeta.ru

В московском торгово-развлекательном центре "Персей для детей" на Малой Семеновской улице в среду произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

Об этом сообщает ТАСС.

"Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи, спасти его не удалось", - рассказал работник скорой помощи. В МЧС уточнили, что погибший - сотрудник ТРЦ.

В штабе пожаротушения сообщили, что 20 человек были спасены из горевшего здания, еще 600 эвакуированы.

На данный момент возгорание ликвидировано, его общая площадь составила 80 кв. метров.

И снова ПОЖАР.Москва тц «Персей для детей» ,эвакуировали людей ,работают пожарные pic.twitter.com/MdNwvslTwE

— БРАТ У-66998 (@Sergey_taxi) 4 апреля 2018 г.

Напомним, в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта произошел пожар, в котором погибли 64 человека, в том числе - 41 ребенок.


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