В РоSSии снова горел торговый центр, есть погибший и пострадавшие
Спасатели эвакуировали 600 человек.
В московском торгово-развлекательном центре "Персей для детей" на Малой Семеновской улице в среду произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.
Об этом сообщает ТАСС.
"Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи, спасти его не удалось", - рассказал работник скорой помощи. В МЧС уточнили, что погибший - сотрудник ТРЦ.
В штабе пожаротушения сообщили, что 20 человек были спасены из горевшего здания, еще 600 эвакуированы.
На данный момент возгорание ликвидировано, его общая площадь составила 80 кв. метров.
И снова ПОЖАР.Москва тц «Персей для детей» ,эвакуировали людей ,работают пожарные— БРАТ У-66998 (@Sergey_taxi)
pic.twitter.com/MdNwvslTwE 4 апреля 2018 г.
Напомним, в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта произошел пожар, в котором погибли 64 человека, в том числе - 41 ребенок.
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04.04.2018 11:25