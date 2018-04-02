На Позняках в Киеве взорвался автомобиль

О пострадавших не сообщается.

В ночь на 2 апреля в Киеве взорвался автомобиль Volkswagen, сообщает издание " Киев оперативный".

Инцидент произошел близ дома 48а по улице Ахматовой. О пострадавших не сообщается. На месте взрыва находятся сотрудники ГСЧС и полиции, его причина выясняется.

На видео очевидца, опубликованном на YouTube-канале издания, виден горящий автомобиль и машина экстренных служб.