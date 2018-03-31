На насосной станции Бортнической станции аэрации произошел пожар
Загорелся один из электродвигателей насоса.
В субботу, 31 марта, произошел пожар на насосной станции первого подъема Бортнической станции аэрации.
Об этом сообщила пресс-служба управления ГосЧС в Киеве.
Возгорание произошло в электродвигателе насоса. Вызов поступил в 15:25, а к 16:05 огонь полностью потушили. На месте работали пять единиц пожарной техники и 21 спасатель.
Бортническая станция аэрации - единственное очистное сооружение сточных вод Киева и прилегающих городов и поселков. На станции проходят очистку все бытовые сточные воды, а также сток промышленных предприятий. Основные сооружения и оборудование станции уже давно изношено и не отвечают нынешним нормам очистки.
В ноябре 2018 года планируется начать реконструкцию БСА за средства японского кредита.
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31.03.2018 18:33