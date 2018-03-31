На насосной станции Бортнической станции аэрации произошел пожар

Загорелся один из электродвигателей насоса.

В субботу, 31 марта, произошел пожар на насосной станции первого подъема Бортнической станции аэрации.

Об этом сообщила пресс-служба управления ГосЧС в Киеве.

Возгорание произошло в электродвигателе насоса. Вызов поступил в 15:25, а к 16:05 огонь полностью потушили. На месте работали пять единиц пожарной техники и 21 спасатель.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Бортническая станция аэрации - единственное очистное сооружение сточных вод Киева и прилегающих городов и поселков. На станции проходят очистку все бытовые сточные воды, а также сток промышленных предприятий. Основные сооружения и оборудование станции уже давно изношено и не отвечают нынешним нормам очистки.

В ноябре 2018 года планируется начать реконструкцию БСА за средства японского кредита.


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