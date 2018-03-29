В Подмосковье тысячи человек вышли на улицы с требованием закрыть мусорный полигон

В итоге власти объявили лишь о "начале процедуры ввода ЧС".

Несколько тысяч жителей подмосковного Волоколамска в четверг вечером вышли на стихийную акцию протеста у администрации города, требуя ввести режим чрезвычайной ситуации в районе и закрыть мусорный полигон "Ядрово".

Русская служба Би-си-си сообщает, что в итоге власти объявили лишь о "начале процедуры ввода ЧС".

По данным активистов, вечером в четверг к зданию администрации пришли около шести тысяч человек. На видеотрансляции с митинга слышно, что они скандировали: "Закрыть!" и "ЧС!"

Фото: Медуза

По словам одного из протестующих, жители уверены, что показатели по выбросам сероводорода занижаются властями: по официальным данным, в ночь со среды на четверг были зафиксированы выбросы в 10 раз превышающие ПДК (предельно допустимую концентрацию - Би-би-си), но жители измерили показатели выбросов собственным прибором, который зафиксировал превышение ПДК сероводорода в 87,5 раз.

Жители города больше часа ждали, когда к ним выйдут представители городских властей. В итоге Андрей Вихарев, который недавно был назначен исполняющим обязанности главы района, объявил, что власти начинают "процедуру ввода ЧС".

Среди других требований протестующих - путевки в санатории, выдача индивидуальных средств защиты, а также отставка главы Московской области Андрея Воробьева.

Активисты сообщают, что в школах Волоколамска объявлены каникулы.

На прошлой неделе десятки детей в Волоколамске обратились за медицинской помощью, жалуясь на недомогание из-за резкого запаха. Вскоре у местной больницы начался стихийный митинг, на который приехал глава Московской области Андрей Воробьев - чиновника с криками "Убийца" закидали снежками. Толпа окружила его, требуя уйти в отставку и закрыть свалку.

В пятницу Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова.

Мусорный полигон "Ядрово" расположен в нескольких километрах от Волоколамска. Жители уже год жалуются на резкий запах в городе. Люди говорят, что мучаются от тошноты, частых головных болей и кашля.


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