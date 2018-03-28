Кличко поручил проверить киоски возле метро и остановок из-за на "Левобережной"

Мэр пообещал запретить работу объектов, которые нарушают нормы пожарной безопасности.

Мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить торговые помещения вблизи станций метро и остановок общественного транспорта на пожарную безопасность.

Об этом информирует пресс-служба мэра.

"Проверки должны быть осуществлены незамедлительно и придирчиво. Случай с возгоранием магазина возле станции метро "Левобережная" - это чрезвычайная ситуация, которую, к счастью, удалось быстро локализовать, и обошлось без серьезных последствий и пострадавших. Я благодарен киевским спасателям, которые сработали оперативно и профессионально. Но мы должны предотвратить подобные возможные случаи. Киевляне не должны подвергаться опасности", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что о результатах проверок городские власти проинформируют общественность и запретят работу объектов, которые нарушают нормы пожарной безопасности.