Кличко поручил проверить киоски возле метро и остановок из-за на "Левобережной"
Мэр пообещал запретить работу объектов, которые нарушают нормы пожарной безопасности.
Мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить торговые помещения вблизи станций метро и остановок общественного транспорта на пожарную безопасность.
Об этом информирует пресс-служба мэра.
"Проверки должны быть осуществлены незамедлительно и придирчиво. Случай с возгоранием магазина возле станции метро "Левобережная" - это чрезвычайная ситуация, которую, к счастью, удалось быстро локализовать, и обошлось без серьезных последствий и пострадавших. Я благодарен киевским спасателям, которые сработали оперативно и профессионально. Но мы должны предотвратить подобные возможные случаи. Киевляне не должны подвергаться опасности", - подчеркнул Кличко.
Он отметил, что о результатах проверок городские власти проинформируют общественность и запретят работу объектов, которые нарушают нормы пожарной безопасности.
Ранее в среду у станции киевского метро "Левобережная" в Киеве загорелся магазин "Красный маркет", который специализируется на торговле дешевыми вещами. Огонь распространился на ближайшие киоски. Станция "Левобережная" более часа была закрыта на вход и на выход.
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