У метро "Левобережная" ликвидировали пожар (обновлено)

Горел "Красный маркет" и соседние киоски.

Фото: стоп-кадр видео
Фото: Евген Котенко
Фото: facebook/Olena Medvedenko
Фото: facebook/Olena Medvedenko
Фото: facebook/Yevgeniya Vynogradova

У станции киевского метро "Левобережная" 17:12 загорелся магазин "Красный маркет".

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Огонь распространился на ближайшие киоски.

Станцию "Левобережная" закрыли на вход и на выход, поезда проезжают без остановки, сообщается в твиттере метро.

Сеть магазинов "Красный маркет" специализируется на торговле дешевыми вещами.

Обновление 18:15. В 17:48 пожар на площади 100 кв. м был локализован, сообщает Управление госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве. Ликвидируют огонь 8 единиц пожарно-спасательной техники и около 35 пожарных.

Обновление 18:25. Один вестибюль (со стороны гостиницы "Турист") станции "Левобережная" открыт на вход и выход, сообщается в твиттере киевского метро.

Обновление 18:48. ГосЧС сообщила о ликвидации пожара в 18:21. О пострадавших не сообщается.


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