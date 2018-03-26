Лидером по количеству номинаций на "Золотую Дзигу" стал фильм "Припутни"

У фильма Аркадия Непиталюка - 11 номинаций.

Лидером по количеству номинаций на "Золотую Дзигу" стал фильм "Припутни"
Кадр из фильма "Припутни"
Фото: espreso.tv

Украинская киноакадемия объявила финальный список номинантов на премию "Золотая Дзига".

Как сообщается на сайте киноакадемии, лидером по количеству номинаций стал фильм "Припутни" Аркадия Непиталюка. Он выдвинут в 11 категориях.

Следом за ним идут фильмы "Киборги" Ахтема Сеитаблаева (9 номинаций), "Стремглав" Марины Степанской (7) и "Уровень черного" Валентина Васяновича (6).

Церемония награждения "Золотой Дзиги" состоится 20 апреля.

Почетную награду за вклад в кино в этом году получит режиссер Вячеслав Криштофович.

Полный список номинантов

Лучший фильм:

  • "Киборги"
  • "Припутни"
  • "Стремглав"
  • "Уровень черного"
  • "DZIDZIO Контрабас"

Лучший документальный фильм:

  • "Дельта" Александра Течинского
  • "Дикси Лэнд" Романа Бондарчука
  • "Дом "Слово" Тараса Томенко
  • "Манливий, Солодкий, Без Меж або Пісні і Танці про Смерть" Татьяны Ходаковской и Александра Стеколенко

Лучший режиссер:

  • Валентин Васянович ("Уровень черного")
  • Сергей Лозница ("Кроткая")
  • Аркадий Непиталюк ("Припутни")

Лучшая женская роль:

  • Дарья Плахтий ("Стремглав")
  • Елена Узлюк ("Припутни")
  • Лилия Яценко ("Чужая молитва")

Лучшая мужская роль:

  • Вячеслав Довженко ("Киборги")
  • Михаил Хома ("Дзиздьо. Контрабас")
  • Дмитрий Хомяк ("Припутни")

Лучшая женская роль второго плана:

  • Лариса Руснак ("Стремглав")
  • Римма Зюбина ("Межа")
  • Нина Набока ("Припутни")

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Олег Мосийчук ("Стремглав")
  • Виктор Жданов ("Киборги")
  • Яков Ткаченко ("Припутни")

Лучший сценарий:

  • "Уровень черного" (Валентин Васянович)
  • "Киборги" (Наталья Ворожбит)
  • "Припутни" (Аркадий Непиталюк, Роман Горбик)
  • "Кроткая" (Сергей Лозница)

Лучший оператор:

  • "Киборги" (Юрий Король)
  • "Припутни" (Александр Рощин)
  • "Уровень черного" (Валентин Васянович)

Лучшая работа художника-постановщика:

  • "Припутни" (Евгения Лисецкая)
  • "Уровень черного" (Владислав Одуденко)
  • "Киборги" (Шевкет Сейдаметов)

Лучший грим:

  • "Припутни" (Татьяна Герлак)
  • "Стремглав" (Елена Ходос)
  • "Киборги" (Лилиана Хома)

Лучшие костюмы:

  • "Припутни" (Марина Коломиец)
  • "Киборги" (Надежда Кудрявцева)
  • "Червоный" (Светлана Симонович)

Лучший звук:

  • "Стремглав" (Сергей Степанский)
  • "Уровень черного" (Сергей Степанский)
  • "Киборги" (Антон Бржестовский)

Лучший короткометражный игровой фильм:

  • "Сирень" Катерины Горностай
  • "Выпуск-97" Павла Острикова
  • "Технический перерыв" Филиппа Сотниченко

Лучшая анимация:

  • "Лабиринт" (Александр Колодий, Степан Коваль)
  • "Причинна" (Андрей Щербак)
  • "Хроники одного города (Евгений Сивоконь)

Лучший композитор:

  • Антон Байбаков ("Дикси Лэнд")
  • Алла Загайкевич ("Дом "Слово")
  • Никита Моисеев ("Стремглав")


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