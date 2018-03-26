Лидером по количеству номинаций на "Золотую Дзигу" стал фильм "Припутни"
У фильма Аркадия Непиталюка - 11 номинаций.
Украинская киноакадемия объявила финальный список номинантов на премию "Золотая Дзига".
Как сообщается на сайте киноакадемии, лидером по количеству номинаций стал фильм "Припутни" Аркадия Непиталюка. Он выдвинут в 11 категориях.
Следом за ним идут фильмы "Киборги" Ахтема Сеитаблаева (9 номинаций), "Стремглав" Марины Степанской (7) и "Уровень черного" Валентина Васяновича (6).
Церемония награждения "Золотой Дзиги" состоится 20 апреля.
Почетную награду за вклад в кино в этом году получит режиссер Вячеслав Криштофович.
Полный список номинантов
Лучший фильм:
- "Киборги"
- "Припутни"
- "Стремглав"
- "Уровень черного"
- "DZIDZIO Контрабас"
Лучший документальный фильм:
- "Дельта" Александра Течинского
- "Дикси Лэнд" Романа Бондарчука
- "Дом "Слово" Тараса Томенко
- "Манливий, Солодкий, Без Меж або Пісні і Танці про Смерть" Татьяны Ходаковской и Александра Стеколенко
Лучший режиссер:
- Валентин Васянович ("Уровень черного")
- Сергей Лозница ("Кроткая")
- Аркадий Непиталюк ("Припутни")
Лучшая женская роль:
- Дарья Плахтий ("Стремглав")
- Елена Узлюк ("Припутни")
- Лилия Яценко ("Чужая молитва")
Лучшая мужская роль:
- Вячеслав Довженко ("Киборги")
- Михаил Хома ("Дзиздьо. Контрабас")
- Дмитрий Хомяк ("Припутни")
Лучшая женская роль второго плана:
- Лариса Руснак ("Стремглав")
- Римма Зюбина ("Межа")
- Нина Набока ("Припутни")
Лучшая мужская роль второго плана:
- Олег Мосийчук ("Стремглав")
- Виктор Жданов ("Киборги")
- Яков Ткаченко ("Припутни")
Лучший сценарий:
- "Уровень черного" (Валентин Васянович)
- "Киборги" (Наталья Ворожбит)
- "Припутни" (Аркадий Непиталюк, Роман Горбик)
- "Кроткая" (Сергей Лозница)
Лучший оператор:
- "Киборги" (Юрий Король)
- "Припутни" (Александр Рощин)
- "Уровень черного" (Валентин Васянович)
Лучшая работа художника-постановщика:
- "Припутни" (Евгения Лисецкая)
- "Уровень черного" (Владислав Одуденко)
- "Киборги" (Шевкет Сейдаметов)
Лучший грим:
- "Припутни" (Татьяна Герлак)
- "Стремглав" (Елена Ходос)
- "Киборги" (Лилиана Хома)
Лучшие костюмы:
- "Припутни" (Марина Коломиец)
- "Киборги" (Надежда Кудрявцева)
- "Червоный" (Светлана Симонович)
Лучший звук:
- "Стремглав" (Сергей Степанский)
- "Уровень черного" (Сергей Степанский)
- "Киборги" (Антон Бржестовский)
Лучший короткометражный игровой фильм:
- "Сирень" Катерины Горностай
- "Выпуск-97" Павла Острикова
- "Технический перерыв" Филиппа Сотниченко
Лучшая анимация:
- "Лабиринт" (Александр Колодий, Степан Коваль)
- "Причинна" (Андрей Щербак)
- "Хроники одного города (Евгений Сивоконь)
Лучший композитор:
- Антон Байбаков ("Дикси Лэнд")
- Алла Загайкевич ("Дом "Слово")
- Никита Моисеев ("Стремглав")
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