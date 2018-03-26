Лидером по количеству номинаций на "Золотую Дзигу" стал фильм "Припутни"

У фильма Аркадия Непиталюка - 11 номинаций.

Украинская киноакадемия объявила финальный список номинантов на премию "Золотая Дзига".

Как сообщается на сайте киноакадемии, лидером по количеству номинаций стал фильм "Припутни" Аркадия Непиталюка. Он выдвинут в 11 категориях.

Следом за ним идут фильмы "Киборги" Ахтема Сеитаблаева (9 номинаций), "Стремглав" Марины Степанской (7) и "Уровень черного" Валентина Васяновича (6).

Церемония награждения "Золотой Дзиги" состоится 20 апреля.

Почетную награду за вклад в кино в этом году получит режиссер Вячеслав Криштофович.

Полный список номинантов

Лучший фильм:

"Киборги"

"Припутни"

"Стремглав"

"Уровень черного"

"DZIDZIO Контрабас"

Лучший документальный фильм:

"Дельта" Александра Течинского

"Дикси Лэнд" Романа Бондарчука

"Дом "Слово" Тараса Томенко

"Манливий, Солодкий, Без Меж або Пісні і Танці про Смерть" Татьяны Ходаковской и Александра Стеколенко

Лучший режиссер:

Валентин Васянович ("Уровень черного")

Сергей Лозница ("Кроткая")

Аркадий Непиталюк ("Припутни")

Лучшая женская роль:

Дарья Плахтий ("Стремглав")

Елена Узлюк ("Припутни")

Лилия Яценко ("Чужая молитва")

Лучшая мужская роль:

Вячеслав Довженко ("Киборги")

Михаил Хома ("Дзиздьо. Контрабас")

Дмитрий Хомяк ("Припутни")

Лучшая женская роль второго плана:

Лариса Руснак ("Стремглав")

Римма Зюбина ("Межа")

Нина Набока ("Припутни")

Лучшая мужская роль второго плана:

Олег Мосийчук ("Стремглав")

Виктор Жданов ("Киборги")

Яков Ткаченко ("Припутни")

Лучший сценарий:

"Уровень черного" (Валентин Васянович)

"Киборги" (Наталья Ворожбит)

"Припутни" (Аркадий Непиталюк, Роман Горбик)

"Кроткая" (Сергей Лозница)

Лучший оператор:

"Киборги" (Юрий Король)

"Припутни" (Александр Рощин)

"Уровень черного" (Валентин Васянович)

Лучшая работа художника-постановщика:

"Припутни" (Евгения Лисецкая)

"Уровень черного" (Владислав Одуденко)

"Киборги" (Шевкет Сейдаметов)

Лучший грим:

"Припутни" (Татьяна Герлак)

"Стремглав" (Елена Ходос)

"Киборги" (Лилиана Хома)

Лучшие костюмы:

"Припутни" (Марина Коломиец)

"Киборги" (Надежда Кудрявцева)

"Червоный" (Светлана Симонович)

Лучший звук:

"Стремглав" (Сергей Степанский)

"Уровень черного" (Сергей Степанский)

"Киборги" (Антон Бржестовский)

Лучший короткометражный игровой фильм:

"Сирень" Катерины Горностай

"Выпуск-97" Павла Острикова

"Технический перерыв" Филиппа Сотниченко

Лучшая анимация:

"Лабиринт" (Александр Колодий, Степан Коваль)

"Причинна" (Андрей Щербак)

"Хроники одного города (Евгений Сивоконь)

Лучший композитор: