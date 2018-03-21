В Подмосковье десятки детей отравились газом со свалки

У школьников была тошнота, рвота, носовое кровотечение и потеря сознания.

В Подмосковье десятки детей отравились газом со свалки
Фото: pronedra.ru

В подмосковном Волоколамске в школу вызвали врачей - дети почувствовали недомогание из-за выбросов свалочного газа на полигоне "Ядрово".

По информации главы города Петра Лазарева, пострадали около 20 детей из трех школ: первой гимназии, второй школы и шестой школы. У школьников была тошнота, рвота, носовое кровотечение и потеря сознания, пишет РБК.

Позже стало известно, что число обратившихся в больницу увеличилось до 50.

"В Волоколамскую ЦРБ обратились 50 детей из разных школ города. Дети осмотрены, основные жалобы - тошнота и головокружение. Госпитализированы один мальчик с повышенным давлением и четыре ребенка - по настоянию родителей для обследований", - говорится в сообщении пресс-службы подмосковного минздрава. Однако там уточнили, что "на данный момент специалисты не связывают обращения с полигоном "Ядрово".

Мусорный полигон "Ядрово" расположен в нескольких километрах от Волоколамска. Жители уже год жалуются на резкий запах в городе. Люди говорят, что мучаются от тошноты, частых головных болей и кашля.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Польше несправедливо осужденный за убийство вышел на свободу после 18 лет заключенияВ Польше несправедливо осужденный за убийство вышел на свободу после 18 лет заключения
В Луганской области дилеры устроили нарколабораторию, где производили амфетаминВ Луганской области дилеры устроили нарколабораторию, где производили амфетамин
Пострадавший на канатной дороге в Грузии украинец в реанимацииПострадавший на канатной дороге в Грузии украинец в реанимации
В Киеве грабитель ударил женщину молотком по голове, чтобы отобрать сумкуВ Киеве грабитель ударил женщину молотком по голове, чтобы отобрать сумку
В Черновцах горит "Калиновский" рынокВ Черновцах горит "Калиновский" рынок
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве пять человек отравились суши "Филадельфия"В Киеве пять человек отравились суши "Филадельфия"
Тренд: родители в Кремниевой долине ограждают детей от технологийТренд: родители в Кремниевой долине ограждают детей от технологий
При пожаре в детской больнице в Тернополе спасли 17 детей и одну сотрудницуПри пожаре в детской больнице в Тернополе спасли 17 детей и одну сотрудницу
Удалившую грудь россиянку суд признал мужчиной, отказавшись вернуть ей детейУдалившую грудь россиянку суд признал мужчиной, отказавшись вернуть ей детей
Трое детей пострадали в результате взрыва неизвестного предмета в КрасногоровкеТрое детей пострадали в результате взрыва неизвестного предмета в Красногоровке
В школе Червонограда распылили перцовый газ, отравились трое учениковВ школе Червонограда распылили перцовый газ, отравились трое учеников
Корь в Киеве: зарегистрировано 92 больных, из них 68 детей - КГГАКорь в Киеве: зарегистрировано 92 больных, из них 68 детей - КГГА
В Калифорнии семейная пара держала на цепи 13 детей (ФОТО)В Калифорнии семейная пара держала на цепи 13 детей (ФОТО)
Москву накрыло смрадом от гниющей свалки в БалашихеМоскву накрыло смрадом от гниющей свалки в Балашихе
В частном пансионате во Львовской области отравились 12 детей из ХарьковаВ частном пансионате во Львовской области отравились 12 детей из Харькова
Последние новости
Подгружаем последние новости