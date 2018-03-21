В Подмосковье десятки детей отравились газом со свалки

У школьников была тошнота, рвота, носовое кровотечение и потеря сознания.

В подмосковном Волоколамске в школу вызвали врачей - дети почувствовали недомогание из-за выбросов свалочного газа на полигоне "Ядрово".

По информации главы города Петра Лазарева, пострадали около 20 детей из трех школ: первой гимназии, второй школы и шестой школы. У школьников была тошнота, рвота, носовое кровотечение и потеря сознания, пишет РБК.

Позже стало известно, что число обратившихся в больницу увеличилось до 50.

"В Волоколамскую ЦРБ обратились 50 детей из разных школ города. Дети осмотрены, основные жалобы - тошнота и головокружение. Госпитализированы один мальчик с повышенным давлением и четыре ребенка - по настоянию родителей для обследований", - говорится в сообщении пресс-службы подмосковного минздрава. Однако там уточнили, что "на данный момент специалисты не связывают обращения с полигоном "Ядрово".

Мусорный полигон "Ядрово" расположен в нескольких километрах от Волоколамска. Жители уже год жалуются на резкий запах в городе. Люди говорят, что мучаются от тошноты, частых головных болей и кашля.