В Луганской области восстановили электроснабжение шахт
Без света остаются 70 абонентов в селе Донцовка из-за подтопления подстанции паводком.
В Луганской области возобновлено электроснабжение шахт "Золотое" и "Карбонит", а также к населенным пунктам Золотое, Карбонит и Родина, находящихся в прифронтовой части подконтрольной территории области.
Об этом сообщили в пресс-службе Луганского энергетического объединения, передает РБК-Украина.
"Энергетикам удалось починить поврежденную основную линию электропередачи и восстановить электроснабжение десяти тысячам потребителей в этих населенных пунктах. Сейчас без света остаются 70 абонентов в селе Донцовка из-за подтопления подстанции паводком", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщили, что работников из шахт, которые несколько часов находились под землей, вывели на поверхность.
Напомним, в Луганской области на двух шахтах - "Карбонит" и "Золотой" - произошло обесточивание, в результате под землей оказались 176 шахтеров.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.