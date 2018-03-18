В Луганской области восстановили электроснабжение шахт

Без света остаются 70 абонентов в селе Донцовка из-за подтопления подстанции паводком.

В Луганской области возобновлено электроснабжение шахт "Золотое" и "Карбонит", а также к населенным пунктам Золотое, Карбонит и Родина, находящихся в прифронтовой части подконтрольной территории области.

Об этом сообщили в пресс-службе Луганского энергетического объединения, передает РБК-Украина.

"Энергетикам удалось починить поврежденную основную линию электропередачи и восстановить электроснабжение десяти тысячам потребителей в этих населенных пунктах. Сейчас без света остаются 70 абонентов в селе Донцовка из-за подтопления подстанции паводком", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщили, что работников из шахт, которые несколько часов находились под землей, вывели на поверхность.

Напомним, в Луганской области на двух шахтах - "Карбонит" и "Золотой" - произошло обесточивание, в результате под землей оказались 176 шахтеров.