В Одесской области кавказцы похитили человека и требовали за его освобождение 200 тыс. долларов

Шести преступникам объявлено подозрение, четверо арестованы без права залога, двоих ищут.

Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua

В Одесской области полиция задержала похитителей человека, которые требовали за освобождение 200 тысяч долларов. Спецоперацию по разоблачению злоумышленников провели сотрудники департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины с привлечением полицейских Одесской области и коллег еще семи регионов, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В рамках расследования проведено более 30 обысков. Изъят арсенал оружия и вещественные доказательства. В результате спецоперации задержаны четверо похитителей, еще двое объявлены в розыск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники угрозыска получили информацию о деятельности на территории Украины преступной группы, созданной на этнической основе. В ее состав входили выходцы из Кавказского региона. Установлено, что участники группы специализируются на незаконном лишении свободы граждан с целью вымогательства за их освобождение выкупа в особо крупных размерах.

В частности, полицейские установили факт похищения в ноябре 2017 жителя города Одесса. За его освобождение злоумышленники требовали у родных 200 тысяч долларов США .

Правоохранителями установлены шесть непосредственных исполнителей преступления и лица, которые способствовали злоумышленникам в осуществлении их намерений.

"Согласно постановлений суда г. Одесса оперативники Департамента уголовного розыска совместно с сотрудниками оперативных служб полиции Одесской области с привлечением уголовной полиции Винницкой, Житомирской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Херсонской областей провели более тридцати обысков. Следственные действия проводились в местах регистрации и проживания злоумышленников, в их транспортных средствах, а также в местах содержания потерпевшего. К их проведению также привлекали бойцов КОРДа и подразделения особого назначения полиции Одесской области", - сообщают в полиции.

В результате обысков обнаружены и изъяты вещественные доказательста по делу, транспортные средства и арсенал оружия. Среди изъятого - несколько пистолетов, автомат, помповое ружье, пулемет. Кроме того, изъято гранаты, одна из которых - самодельная, патроны различного калибра, а также штык-ножи и наручники.

Прокуратурой Одесской области шести преступникам объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Относительно четырех задержанных судом Одессы избрана мера пресечения в виде ареста без права внесения залога сроком на 60 суток. Местонахождение еще двух злоумышленников устанавливается.