В Одесской области кавказцы похитили человека и требовали за его освобождение 200 тыс. долларов
Шести преступникам объявлено подозрение, четверо арестованы без права залога, двоих ищут.
В Одесской области полиция задержала похитителей человека, которые требовали за освобождение 200 тысяч долларов. Спецоперацию по разоблачению злоумышленников провели сотрудники департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины с привлечением полицейских Одесской области и коллег еще семи регионов, сообщает пресс-служба Нацполиции.
"В рамках расследования проведено более 30 обысков. Изъят арсенал оружия и вещественные доказательства. В результате спецоперации задержаны четверо похитителей, еще двое объявлены в розыск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники угрозыска получили информацию о деятельности на территории Украины преступной группы, созданной на этнической основе. В ее состав входили выходцы из Кавказского региона. Установлено, что участники группы специализируются на незаконном лишении свободы граждан с целью вымогательства за их освобождение выкупа в особо крупных размерах.
В частности, полицейские установили факт похищения в ноябре 2017 жителя города Одесса. За его освобождение злоумышленники требовали у родных 200 тысяч долларов США.
Правоохранителями установлены шесть непосредственных исполнителей преступления и лица, которые способствовали злоумышленникам в осуществлении их намерений.
"Согласно постановлений суда г. Одесса оперативники Департамента уголовного розыска совместно с сотрудниками оперативных служб полиции Одесской области с привлечением уголовной полиции Винницкой, Житомирской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Херсонской областей провели более тридцати обысков. Следственные действия проводились в местах регистрации и проживания злоумышленников, в их транспортных средствах, а также в местах содержания потерпевшего. К их проведению также привлекали бойцов КОРДа и подразделения особого назначения полиции Одесской области", - сообщают в полиции.
В результате обысков обнаружены и изъяты вещественные доказательста по делу, транспортные средства и арсенал оружия. Среди изъятого - несколько пистолетов, автомат, помповое ружье, пулемет. Кроме того, изъято гранаты, одна из которых - самодельная, патроны различного калибра, а также штык-ножи и наручники.
Прокуратурой Одесской области шести преступникам объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Относительно четырех задержанных судом Одессы избрана мера пресечения в виде ареста без права внесения залога сроком на 60 суток. Местонахождение еще двух злоумышленников устанавливается.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
16.03.2018 16:56