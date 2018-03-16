В Польше несправедливо осужденный за убийство вышел на свободу после 18 лет заключения
Министр юстиции призвал возбудить дело против тех, кто "совершил такую фатальную ошибку".
В Польше несправедливо осужденный к 25 годам лишения свободы за изнасилование и убийство Томаш Коменда 15 марта покинул тюрьму после 18 лет заключения, сообщает Gazeta.pl.
Вроцлавский областной суд принял решение об условном увольнении Томаша Коменды от отбывания наказания. Мужчина провел в тюрьме 18 лет в связи с изнасилованиями и убийствами, которые он не совершал.
По решению районного суда в Варшаве Томаш Коменда был освобожден.
Министр юстиции Генеральный прокурор Збигнев Зиобро поручил инициировать разбирательство в отношении предполагаемого нарушения полномочий и создания ложных доказательств следователями, расследующими убийство 15-летней Малгожаты, сообщает PAP.
Как сказал министр, "если суд подтвердит, что невинный человек провел 18 лет в стенах тюрьмы, тогда должно быть возбуждено дело против тех, кто совершил такую фатальную ошибку".
В то же время, Верховный суд должен принять решение возобновить разбирательство в отношении Коменды. Скорее всего, дело снова вернется в суд, и Томаш Коменда в конечном итоге будет оправдан.
Ранее сообщалось, что в Польше раскрыли убийство экс-премьера 26-летней давности.
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