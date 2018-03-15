Одного из мучителей 10-летнего мальчика с инвалидностью в Иванкове на год отправили под ночной домашний арест

Он не достиг возраста уголовной ответственности на момент совершения преступления.

Броварской горрайонный суд применил принудительные меры воспитательного характера самому младшему из мучителей, которые год назад жестоко поиздевались над 10-летним мальчиком с ментальной инвалидностью в поселке Иванков (Киевская область).

Как сообщает прокуратура Киевской области, его действия квалифицировали по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство.

Учитывая, что на момент совершения преступления ему было только 13 лет и он не достиг возраста уголовной ответственности, подростка передали под надзор матери сроком на 2 года и ограничили досуг. В частности, ему запрещено покидать постоянное место жительства с 22 часов вечера до 7 часов утра сроком на 1 год.

Двое его подельников были старше 14 лет, судебное рассмотрение в их отношении продолжается.

"Установлено, что трое несовершеннолетних в апреле прошлого года в пгт Иванков для развлечения решили поиздеваться над малолетнего парня, зная, что он страдает умственной отсталостью. Стремясь самоутвердиться за счет психически больного 10-летнего ребенка, беспричинно, из хулиганских побуждений, наносили молодым пострадавшему многочисленные удары руками и ногами по различным частям тела, издевались над ним и пытали. При этом, старшие ребята придумывали различные способы издевательства над малолетним, которые реализовывали. В целом хулиганские действия продолжались около двух часов и фиксировались несовершеннолетними на камеру мобильного телефона", - так описала прокуратура инцидент, который произошел в апреле 2017 года.

Глава Киевской обладминистрации Александр Горган утверждал, что мальчика избивали бросали в холодную воду, заставляли есть фекалии и лизать мочу.