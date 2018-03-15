Одного из мучителей 10-летнего мальчика с инвалидностью в Иванкове на год отправили под ночной домашний арест

Он не достиг возраста уголовной ответственности на момент совершения преступления.

Одного из мучителей 10-летнего мальчика с инвалидностью в Иванкове на год отправили под ночной домашний арест
Фото: dorgroup.com.ua

Броварской горрайонный суд применил принудительные меры воспитательного характера самому младшему из мучителей, которые год назад жестоко поиздевались над 10-летним мальчиком с ментальной инвалидностью в поселке Иванков (Киевская область).

Как сообщает прокуратура Киевской области, его действия квалифицировали по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство.

Учитывая, что на момент совершения преступления ему было только 13 лет и он не достиг возраста уголовной ответственности, подростка передали под надзор матери сроком на 2 года и ограничили досуг. В частности, ему запрещено покидать постоянное место жительства с 22 часов вечера до 7 часов утра сроком на 1 год.

Двое его подельников были старше 14 лет, судебное рассмотрение в их отношении продолжается.

"Установлено, что трое несовершеннолетних в апреле прошлого года в пгт Иванков для развлечения решили поиздеваться над малолетнего парня, зная, что он страдает умственной отсталостью. Стремясь самоутвердиться за счет психически больного 10-летнего ребенка, беспричинно, из хулиганских побуждений, наносили молодым пострадавшему многочисленные удары руками и ногами по различным частям тела, издевались над ним и пытали. При этом, старшие ребята придумывали различные способы издевательства над малолетним, которые реализовывали. В целом хулиганские действия продолжались около двух часов и фиксировались несовершеннолетними на камеру мобильного телефона", - так описала прокуратура инцидент, который произошел в апреле 2017 года.

Глава Киевской обладминистрации Александр Горган утверждал, что мальчика избивали бросали в холодную воду, заставляли есть фекалии и лизать мочу.


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