На Большой Васильковской в Киеве нашли бордель
Заведение работало под видом массажного салона.
Полиция Киева разоблачила бордель на улице Большой Васильковской.
"Мы задержали посетителей заведения и организатора - 25-летнюю уроженку Сумской области, которая сняла квартиру и обустроила ее кроватями. Далее подыскала девушек, которые предоставляли мужчинам интимные услуги за деньги. Бордель был замаскирован под салон по предоставлению услуг эротического массажа. При этом организатор активно рекламировала его в сети Интернет, где в основном и искала клиентов", - сообщается на сайте полиции.
Сексуальные услуги предоставляли пятеро женщин в возрасте от 20-ти до 30-ти лет. На них составили админпротоколы по ст. 181-1 (Занятие проституцией).
Возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения задержанной женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
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Общество
14.03.2018 10:27