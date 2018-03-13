Вышел тизер к второй части "Фантастических зверей" по книге Джоан Роулинг
"Преступления Гриндельвальда" выйдут в украинский прокат 15 ноября.
В сети появился украинский тизер-трейлер фильма "Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда" Дэвида Йейтса.
Фильм, в котором продолжится история магов, обитающих в начале ХХ века в Нью-Йорке, выйдет в украинский прокат 15 ноября.
Первый фильм завершился тем, что Ньют Скамандер (Эдди Рэдмейн) и Магический конгресс США поймали Гриндельвальда, но он убежал и хочет установить свои порядки, согласно которым чистокровные маги должны доминировать над немагическими существами.
Главные роли в новом фильме играют Джонни Депп, Джуд Лоу, Эдди Рэдмейн, Эзра Миллер и другие.
Как известно, события новых фильмов происходят за 70 лет до событий основной саги о Гарри Поттере. Первый фильм "Фантастические звери и где они обитают" вышел в 2016 году.
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13.03.2018 14:50