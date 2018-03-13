141 новый случай кори за неделю зарегистрирован на Закарпатье
Среди новых случаев заболевания 111 отмечают у детей и 30 - у взрослых.
В Закарпатской области за прошлую неделю зарегистрирован 141 новый случай кори.
Об этом сообщила заведующая отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра украинского Минздрава Виктория Тимчик, передает УНН.
Среди новых случаев заболевания 111 отмечают у детей и 30 - у взрослых.
По информации Тимчик, по сравнению с предыдущей неделей количество случаев заболевания корью уменьшилось на 11%.
"Уменьшение случаев кори произошло за счет старших детских возрастных групп 10-14 и 15-17 лет. Уровень госпитализации держится на уровне прошлой недели и составляет 76%. Среди заболевших ни одной прививки против кори не имеют 72%, а одну прививку получили 19%", – добавила Тимчик.
Всего с начала 2018 года на Закарпатье зарегистрировано 1279 случаев кори, в том числе 1007 среди детей до 17 лет, что составляет 78,7% заболевших.
В конце февраля в Минздраве уверяли, что ситуация с корью в Украине стабилизировалась.
Как сообщалось, в 2017-м от осложнений кори умерли уже 7 человек - 5 детей и 2 взрослых. В феврале в Закарпатской области от кори умер 4-летний ребенок
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12.03.2018 13:23