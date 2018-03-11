Данилко рассказал о сложных отношениях с пьющим отцом

Данилко об отце: Трезвый он был абсолютно нормальный человек
Украинский артист Андрей Данилко рассказал, что у него были сложные отношения с покойным отцом.

Украиснкий артист Андрей Данилко в эфире программы «БАЦМАН» рассказал об отношениях со своим отцом Михаилом Данилко, пишет Гордон.

«Папа был в тюрьме. Не в тюрьме – а как это называлось, когда пил много? Туда люди попадали, которые, мягко говоря, любили выпить. Он устраивал дебоши, именно по пьяной лавочке», – сказал артист.

На вопрос: «Бил маму?» Данилко ответил «Было такое».

«Трезвый – он был абсолютно нормальный человек. Сложные были отношения. И вот – я в пионерском лагере. Я любил на воротах стоять. В пропускном пункте лагеря – или как это называется? Почему любил? Потому что дежурным можно было не спать днем. «Тихий час» я ненавидел. Сначала не можешь заснуть, а потом не можешь проснуться. На воротах я чувствовал себя таким начальником. Подходит какой-то человек. Я открываю палкой калитку. Он говорит: «Андрюша, это ж я, твой папа». А я его не узнал, представляешь! Он приехал меня забирать из лагеря. И я бегу по дорожке, тоже – как в кино, к вожатой: «Ко мне приехал папа!» Я всем врал, что мой папа – профессор. Как все дети, выдумывал. Я же не мог сказать, где мой папа находится, да? Нес что-то, и они все, думаю, понимали, что я несу. Короче, это последний такой контакт: я и папа», – рассказал музыкант.

По словам Данилко, у него нет ни одной фотографии с отцом.

«Вообще ни одной. Мы едем домой, он меня привозит… Мне было девять примерно. Или 10. Потом он умирает. Я помню похороны. И как все люди смотрели: «Заплаче чи не заплаче?» Тетки какие-то. Я, конечно, не заплакал. Пришел в школу. Мне сказали читать стихотворение Пушкина «Зимний вечер». Оно до сих пор мое любимое. «Вечор, ты помнишь, вьюга злилась…» Я читаю это стихотворение, а перед глазами все плывет. И такая гробовая тишина была в классе. Мне показалось, все прочувствовали энергетику сопереживания. Для меня до сих пор самый важный момент в выступлении артиста, даже тех пацанов из Mountain Breeze (украинская музыкальная группа): я им сопереживаю или нет. Для меня тогда показатель, если я это ощущаю», – рассказал артист.

Данилко известен благодаря сценическому образу Верки Сердючки. В 2008 году получил звание народного артиста Украины. В 2016 году Данилко присоединился к команде шоу «Х-фактор» и занял место одного из судей проекта.


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