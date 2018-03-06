В Киеве во дворе жилого дома на Печерске убили мужчину

Полицейские опрашивают соседей и возможных очевидцев преступления.

В Киеве во дворе жилого дома на Печерске убили мужчину
Фото: kiev.informator.ua

В Печерском районе Киева неизвестный смертельно ранил 37-летнего мужчину.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Инцидент произошел во дворе домов по улице Лютеранской. От полученных травм пострадавший скончался в "карете" скорой помощи. Полиция устанавливает обстоятельства преступления и разыскивает преступника.

"Во вторник около 10:30 в полицию поступило сообщение о том, что на улице лежит человек с ножевым ранением. На место выехали наряды патрульных, следственно-оперативная группа районного и главного управлений полиции. Вскоре врачи «скорой» констатировали смерть пострадавшего. Установлено, что это 37-летний местный житель", - говорится в сообщении.

Фото: kiev.informator.ua

Решается вопрос об открытии уголовного производства. На месте работают оперативники, которые опрашивают жителей близлежащих домов и возможных очевидцев.

Как пишет "Информатор", во дворе дома - огромная лужа крови и вход туда перекрыт. На месте работают эксперты.

Жена убитого находится в шоковом состоянии, ей вызвали скорую.

Фото: kiev.informator.ua

Предварительно передана ориентировка, разыскивают мужчину 30-35 лет, 185 сантиметров, спортивного телосложения. У полицейских также якобы есть информация, что нападавший скрылся в подъезде.

Напомним, ранее в Киеве на остановке у метро "Черниговская" зарезали мужчину.


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