В Киеве во дворе жилого дома на Печерске убили мужчину
Полицейские опрашивают соседей и возможных очевидцев преступления.
В Печерском районе Киева неизвестный смертельно ранил 37-летнего мужчину.
Об этом сообщается на сайте столичной полиции.
Инцидент произошел во дворе домов по улице Лютеранской. От полученных травм пострадавший скончался в "карете" скорой помощи. Полиция устанавливает обстоятельства преступления и разыскивает преступника.
"Во вторник около 10:30 в полицию поступило сообщение о том, что на улице лежит человек с ножевым ранением. На место выехали наряды патрульных, следственно-оперативная группа районного и главного управлений полиции. Вскоре врачи «скорой» констатировали смерть пострадавшего. Установлено, что это 37-летний местный житель", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об открытии уголовного производства. На месте работают оперативники, которые опрашивают жителей близлежащих домов и возможных очевидцев.
Как пишет "Информатор", во дворе дома - огромная лужа крови и вход туда перекрыт. На месте работают эксперты.
Жена убитого находится в шоковом состоянии, ей вызвали скорую.
Предварительно передана ориентировка, разыскивают мужчину 30-35 лет, 185 сантиметров, спортивного телосложения. У полицейских также якобы есть информация, что нападавший скрылся в подъезде.
Напомним, ранее в Киеве на остановке у метро "Черниговская" зарезали мужчину.
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Общество
06.03.2018 11:09