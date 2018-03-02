В Украине из-за смерти ребенка временно запретили болгарскую вакцину

В Сумской области после иммунизации зафиксирован летальный случай.

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) распорядилась временно запретить реализацию и применение вакцины БЦЖ производства Болгарии.

"Временно запрещаю реализацию и применение медицинского иммунобиологического препарата вакцина БЦЖ, лиофилизированная / BCG vaccine freeze-dried порошок и растворитель для приготовления суспензии для подкожных инъекций, 50мкг/доза, по 1,0мг (20 доз) порошка в стеклянной ампуле №20 в комплекте с растворителем по 1мл в другой стеклянной ампуле, №20 в отдельных картонных коробках, серии 297, производства BB-NCIPD Ltd., Болгария, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками", - говорится в распоряжении и.о. главы Службы.

Основанием для запрета данного препарата стало поступление от Гослекслужбы в Сумской области карты-сообщения от 25 февраля "о случае неблагоприятного события после иммунизации (летальный случай)" при применении вакцины, изготовленной болгарской компанией BB-NCIPD Ltd.

Вакцину БЦЖ против туберкулеза детям вводят в первые дни после рождения, ревакцинация - в 7 лет. Те, кто хранят, реализуют и применяют препарат, должны срочно проверить наличие серии лекарственного средства: /BGG VACCINE FREEZE-DRIED, серия 297.

Ранее в феврале в Украине запретили партию вакцины от кори "Приорикс".