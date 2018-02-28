Рекордные морозы в Германии привели к гибели четырех человек

Специально были открыты пункты помощи для бездомных.

Рекордные морозы в Германии привели к гибели четырех человек

По меньшей мере четыре человека погибли в последние дни в Германии из-за резкого похолодания.

Об этом сообщает Stern.

Так, в ночь на среду температура упала до более чем минус 20 градусов. Метеорологи предупреждают, что в последний календарный день зимы тепла ждать не стоит, повышение температуры возможно лишь на выходные.

Спасательные службы распространяют информацию среди бездомных о том, где можно укрыться от холода и получить теплые напитки и еду. Специально были открыты пункты помощи.

Как сообщалось накануне, в Германии зафиксировали самую низкую температуру более чем за 100 лет.




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