В Украине задержали бандита из Азербайджана, находившегося в международном розыске
Он прятался в небольшом поселке в Центральной Украине.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в одном из небольших поселков в Центральной Украине гражданина Азербайджана, который находился в международном розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
На родине его подозревают в разбойном нападении в составе организованной группировки с применением огнестрельного оружия.
Сейчас мужчина находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции в Азербайджан.
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