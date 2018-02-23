В Украине задержали бандита из Азербайджана, находившегося в международном розыске

Он прятался в небольшом поселке в Центральной Украине.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в одном из небольших поселков в Центральной Украине гражданина Азербайджана, который находился в международном розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

На родине его подозревают в разбойном нападении в составе организованной группировки с применением огнестрельного оружия.

Сейчас мужчина находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции в Азербайджан.