В Киеве пять человек отравились суши "Филадельфия"

Трое больных госпитализированы.

В Киеве пять человек отравились суши "Филадельфия"
Фото: YouTube

В Киеве после употреблении суши в одном из столичных заведений в больницу обратились пять человек с симптомами отравления.

Как сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы в Киеве, за период с 15 по 19 февраля в Киеве было зарегистрировано пять случаев заболевания острой кишечной инфекцией, предположительно связанных с употреблением пищи в заведении общественного питания.

Установлено, что все больные связывают свое заболевание с употреблением суши "Филадельфия", приобретенных в заведении общественного питания. В сообщении заведение не уточняется.

По состоянию на 19 февраля трое больных госпитализированы в медучреждения. Специалистами Госпродпотребслужбы проводится отбор образцов объектов санитарных мероприятий для проведения лабораторных исследований.

Вместе с тем издание "Информатор" сообщает, все больные заказывали суши в ресторане "Евразия" на Проспекте Победы, 84в. В самом заведении заявили, что работают в штатном режиме и не знают об отравлении людей.

Отмечается, что это уже не первый случай отравления суши в "Евразии" - в июне 2017 года около 40 людям поставили диагноз "острая кишечная инфекция". Тогда ресторан закрыли на проверку.


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