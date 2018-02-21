В Киеве пять человек отравились суши "Филадельфия"
Трое больных госпитализированы.
В Киеве после употреблении суши в одном из столичных заведений в больницу обратились пять человек с симптомами отравления.
Как сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы в Киеве, за период с 15 по 19 февраля в Киеве было зарегистрировано пять случаев заболевания острой кишечной инфекцией, предположительно связанных с употреблением пищи в заведении общественного питания.
Установлено, что все больные связывают свое заболевание с употреблением суши "Филадельфия", приобретенных в заведении общественного питания. В сообщении заведение не уточняется.
По состоянию на 19 февраля трое больных госпитализированы в медучреждения. Специалистами Госпродпотребслужбы проводится отбор образцов объектов санитарных мероприятий для проведения лабораторных исследований.
Вместе с тем издание "Информатор" сообщает, все больные заказывали суши в ресторане "Евразия" на Проспекте Победы, 84в. В самом заведении заявили, что работают в штатном режиме и не знают об отравлении людей.
Отмечается, что это уже не первый случай отравления суши в "Евразии" - в июне 2017 года около 40 людям поставили диагноз "острая кишечная инфекция". Тогда ресторан закрыли на проверку.
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