ВОЗ зафиксировала четырехкратный рост заболеваний корью в Европе

Жертвами болезни и ее переносчиками становятся те, кто не сделал вакцинацию.

ВОЗ зафиксировала четырехкратный рост заболеваний корью в Европе
Фото: Medical News Todaу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что 2017-й год стал рекордно высоким по количеству заболеваний корью в Европейском регионе по сравнению с предыдущим годом.

Среди стран с наиболее высоким уровнем заболеваемости отмечена Украина, сообщает Центр новостей ООН.

"В 2017 году, по сравнению с предыдущим, число заболеваний корью выросло в четыре раза. Самые крупные вспышки кори наблюдались в Румынии, Италии и Украине", - отмечается в сообщении.

При этом подчеркивается, что в основном жертвами болезни и ее переносчиками становятся те, кто не сделал вакцинацию.

"По данным ВОЗ, в 2016 году в Европейском регионе было зарегистрировано рекордно низкое число случаев этого заболевания – 5273. Однако в следующем, 2017-м, оно превысило 21 тысячу, причем 35 человек умерли", - говорится в материале.

Как заявила в этой связи директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб, "каждый новый случай кори в Европе напоминает о том, что невакцинированные дети и взрослые, где бы они ни жили, находятся в группе риска инфицирования и сами могут способствовать дальнейшему распространению болезни".

В ВОЗ отметили, что в Румынии, Италии и Украине, где был отмечен резкий скачек заболеваемости, были "сокращены масштабы плановой иммунизации, наблюдался неизменно низкий уровень вакцинации в маргинализированных группах, происходили перебои в поставках вакцин, а система эпиднадзора в целом работала неэффективно".

Отмечается также, что крупные вспышки кори и краснухи в 2017 году произошли еще в 12 странах, включая Британию, Германию, Грецию, РоSSию, Сербию и Францию. Но к концу года вспышки в этих странах удалось погасить.

В этой связи, 20 февраля министры здравоохранения из 11 стран региона обсудят дальнейшие совместные шаги по выполнению к 2020 году целей, касающихся вакцинации, в том ликвидации кори и краснухи, сообщили в Центре новостей ООН.

Как сообщалось накануне, Украина заняла третье место в Европе по количеству случаев заболевания корью.


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