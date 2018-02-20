Во Львовской области мужчину загрызли собаки, за которыми он ухаживал

Полиция расследует трагедию по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай".

Во Львовской области правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины, который жил на ферме и ухаживал за двумя собаками.

Об этом сообщается на сайте полиции.

В воскресенье в Пустомытовское отделение полиции поступила информация о том, что на территории бывшей фермы в одном из сел района обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

Прибывшие на место правоохранители установили личность умершего - 41-летнего местного жителя, который жил на ферме и ухаживал за двумя овчарками.

"При осмотре на нижней части тела мужчины полицейские обнаружили раны от укусов животных. По предварительной версии, его загрызли собаки, которыми он занимался. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти", - сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

Напомним, летом прошлого года у жительницы Львова суд конфисковал бойцовского пса, который укусил ребенка.