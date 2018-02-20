Во Львовской области мужчину загрызли собаки, за которыми он ухаживал

Полиция расследует трагедию по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай".

Во Львовской области мужчину загрызли собаки, за которыми он ухаживал
Архив
Фото: tsn.ua

Во Львовской области правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины, который жил на ферме и ухаживал за двумя собаками.

Об этом сообщается на сайте полиции.

В воскресенье в Пустомытовское отделение полиции поступила информация о том, что на территории бывшей фермы в одном из сел района обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

Прибывшие на место правоохранители установили личность умершего - 41-летнего местного жителя, который жил на ферме и ухаживал за двумя овчарками.

"При осмотре на нижней части тела мужчины полицейские обнаружили раны от укусов животных. По предварительной версии, его загрызли собаки, которыми он занимался. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти", - сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

Напомним, летом прошлого года у жительницы Львова суд конфисковал бойцовского пса, который укусил ребенка.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Житель Ивано-Франковской области получил условный срок за поджог сельсоветаЖитель Ивано-Франковской области получил условный срок за поджог сельсовета
Из Украины третий раз за 15 месяцев выдворили грузинского уголовника Папуну УгрехелидзеИз Украины третий раз за 15 месяцев выдворили грузинского уголовника Папуну Угрехелидзе
Бешеный енот заблокировал работу пункта пропуска в Черниговской областиБешеный енот заблокировал работу пункта пропуска в Черниговской области
Суд арестовал подозреваемых в жестоком убийстве семьи в Великой НовоселкеСуд арестовал подозреваемых в жестоком убийстве семьи в Великой Новоселке
Трое россиян с ножом набросились на прохожего в центре ОдессыТрое россиян с ножом набросились на прохожего в центре Одессы
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве задержали мужчину, который в прошлом году со стрельбой угнал маршруткуВ Киеве задержали мужчину, который в прошлом году со стрельбой угнал маршрутку
Военный с гранатой пытался ограбить АЗС в Киевской областиВоенный с гранатой пытался ограбить АЗС в Киевской области
В селе Харьковской области 41 человек заразился гепатитом А через воду из колодцевВ селе Харьковской области 41 человек заразился гепатитом А через воду из колодцев
Из-за пожара в доме в Харьковской области эвакуировали 50 человек, двое погиблиИз-за пожара в доме в Харьковской области эвакуировали 50 человек, двое погибли
В Закарпатской области умерла женщина, которую кипятком облил пьяный сожительВ Закарпатской области умерла женщина, которую кипятком облил пьяный сожитель
В Хмельницкой области мать пыталась продать 4-летнего сына в попрошайкиВ Хмельницкой области мать пыталась продать 4-летнего сына в попрошайки
В Одесской области перекрыли канал контрабанды оружияВ Одесской области перекрыли канал контрабанды оружия
Обвиняемых в убийстве троих инкассаторов в Черниговской области будут судитьОбвиняемых в убийстве троих инкассаторов в Черниговской области будут судить
В Одесской области задержали троих иностранцев, обстрелявших из автомата авто местного фермераВ Одесской области задержали троих иностранцев, обстрелявших из автомата авто местного фермера
В Ровенской области сотня копателей янтаря напали на полицейскихВ Ровенской области сотня копателей янтаря напали на полицейских
Последние новости
Подгружаем последние новости