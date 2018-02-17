Во Львове девушка прыгнула с 10-метрового моста и осталась жива

Ее госпитализировали с тяжелой травмой головы и множественными переломами.

Во Львове девушка прыгнула с 10-метрового моста и осталась жива
Сиховской мост во Львове
Фото: http://wikimapia.org

Во Львове с Сиховского моста поздно вечером в пятницу, 16 февраля, прыгнула молодая женщина. Ее госпитализировали с тяжелыми травмами. Об этом рассказала пресс-секретарь Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская, передает ZAXID.NET.

По ее словам, сообщение об этом случае в полицию поступило в 23:45. На место происшествия выехали следователи Сиховского отдела полиции.

"Женщина выжила, но получила многочисленные тяжелые травмы. Ее госпитализировали и диагностировали у нее тяжелую травму головы и множественные переломы костей. Личность женщины установили - это 20-летняя львовянка", - сказала Добровольская.

Также она добавила, что по данному факту в полиции возбуждено производство по ч. 1 ст. 120 (доведение до самоубийства) УК Украины. Если удастся установить, что кто-то довел женщину к такому поступку, ему может грозить до трех лет ограничения свободы или заключение на тот же срок.

Напомним, ранее в Закарпатской области умерла женщина, которую кипятком облил пьяный сожитель.


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