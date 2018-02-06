Суд не смог избрать меру пресечения участникам ДТП с 6 погибшими в Харькове

Судья перенес оглашение своего решения на 14:00 7 февраля.

Киевский районный суд не смог избрать меру пресечения участникам дорожно-транспортного происшествия в Харькове в октябре прошлого года, в результате которого погибли шесть человек и пятеро получили травмы, Геннадию Дронову и Алене Зайцевой . Об этом информирует местное издание NewsRoom.

Сообщается, что судья Виктор Попрас перенес оглашение своего решения на 14:00 среды, 7 февраля.

Фото: newsroom.kh.ua

Обвинение потребовало продлить обоим фигурантам арест на 60 дней без права внесения залога. Позиции водителей относительно этого решения разделились, отмечает издание. Находившаяся за рулем Lexus Алена Зайцева заявила, что не будет протестовать против дальнейшего пребывания в СИЗО , а Геннадий Дронов не согласился с требованиями прокуратуры.

"Мы не согласны с ходатайством о содержании под стражей. Я и мой подзащитный считаем, что прокурор возвращается к рискам, которые уже были опровергнуты", - заявил представитель водителя Volkswagen Touareg.

Адвокат Геннадия Дронова подал суду ходатайство о смягчении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Кроме того, участники аварии со своими юристами озвучили противоположные мнения относительно рассмотрения дела по существу. Защита Дронова выступила против передачи обвинительного акта в суд, так как "еще рано об этом говорить", в то время как, по словам Зайцевой, судебное разбирательство уже можно начинать.

Против передачи обвинения в нынешнем виде также высказались адвокаты, представляющие близких жертв ДТП.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20 летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов, пятеро из которых погибли на месте (четыре девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября.

20 октября Киевский райсуд Харькова арестовал Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога. На заседании адвокат Зайцевой Юлия Козырь заявила, что водитель второго автомобиля Геннадий Дронов нарушил ПДД. 6 ноября ему было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286. УК.

8 ноября суд отправил Дронова под стражу без возможности внесения залога. 13 декабря суд продлил меру пресечения обоим подозреваемым до 10 февраля включительно.