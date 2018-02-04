Евгения Власова рассказала Кате Осадчей о своем здоровье
Певица Евгения Власова недавно сообщила всем тем, кто переживал о ее здоровье, что с ней все хорошо. Она пошла на поправку и уже вернулась домой.
На днях Евгения Власова впервые вышла на публику, пишет
Восемь лет назад певица Евгения Власова преодолела онкологию, а в конце прошлого года снова оказалась в больнице… Реанимация, операции, боязнь рецидива. Мы, как и вся страна, переживали за артистку. Но самое худшее позади. Евгения уже дома, на реабилитации.
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Общество
03.02.2018 17:25