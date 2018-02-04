Евгения Власова рассказала Кате Осадчей о своем здоровье

Певица Евгения Власова недавно сообщила всем тем, кто переживал о ее здоровье, что с ней все хорошо. Она пошла на поправку и уже вернулась домой.

На днях Евгения Власова впервые вышла на публику, пишет Гламурчик. Она согласилась поговорить с Катериной Осадчей о своем здоровье. Об этом стало известно из поста на странице «Світського життя» в Instagram:

Восемь лет назад певица Евгения Власова преодолела онкологию, а в конце прошлого года снова оказалась в больнице… Реанимация, операции, боязнь рецидива. Мы, как и вся страна, переживали за артистку. Но самое худшее позади. Евгения уже дома, на реабилитации.