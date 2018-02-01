В Украине названы самые популярные в 2017 году имена новорожденных

Самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей в 2017 году, стали Анастасия, София, Анна, Артем, Максим и Александр.

Об этом сообщила замминистра юстиции по государственной регистрации Елена Сукманова.

«В прошлом году девочки чаще всего получали имена (в порядке убывания частоты использования) Анастасия, София, Анна, Мария, Виктория, Полина, Вероника, Ева, Злата, Милана и Соломия. Мальчики — Артем, Максим, Александр, Дмитрий, Владислав, Матвей, Иван, Андрей, Илья, Назар, Тимофей», — отметила она.

Кроме традиционных имен, украинцы выбирали и необычные, среди которых женские: Кукла, Золушка, Принцесса, Мадонна, Олимпиада, Панна, Беллатрисса, Нух, Евлалия, Осийохон, Фаустина, Кэролайн, Япила, Присцила, Вевея, Тиссанде, Айяр. Среди мужских: Роял, ТиДжей, Ярасвет, Харлампий, Цезарь, Кристофор, Джейкоб, Джонни, Кристобал, Конор, Мухаймин, Дьюдонне-Рене, Потап, Мухаммед Али, Шавкавбек, Родриго, Одиссеас, Аполлон, Прохор-Джай.

Сукманова также напомнила, что по всей Украине действует услуга Минюста по выдаче свидетельства о рождении ребенка непосредственно в роддоме.

«Сейчас родителям не нужно бегать по учреждениям, чтобы получить свидетельство о рождении. Все это можно сделать прямо в роддоме. На сегодняшний день такой услугой можно воспользоваться в 470 медицинских учреждениях. С начала этого проекта в январе 2016 года в родильных домах уже выдано около 250 тыс. свидетельств о рождении ребенка», — отметила замминистра.