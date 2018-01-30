В Москве у станции метро обрушились деревянные леса, около десяти пострадавших

Погибших нет.

В Москве возле станции метро "Улица 1905 года" упали деревянные строительные леса и накрыли пешеходный переход, есть пострадавшие, сообщает 5 канал.

По предварительным данным, обрушился временный навес, установленный для производства ремонтных работ.

Видео с места обрушения конструкций у станции метро «Улица 1905 года». ЧП произошло вечером во вторник в подземном переходе на Пресненском валу. По предварительным данным, обрушился временный навес, установленный для производства ремонтных работ. pic.twitter.com/1w7keDjNoS — Пятый канал Новости (@5tv) 30 января 2018 г.

По данным разных СМИ , пострадали от трех до десяти человек. Сообщается, что несколько человек все еще остаются под рухнувшими на них деревянными лесами.

Интерфакс сообщает, что леса обрушились на участке площадью в 16 кв.м. На месте происшествия работают экстренные службы, погибших нет. Среди пострадавших - три жителя Москвы и двое приезжих. Им оказывается медицинская помощь. Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное, травмы легкие, ничего их жизни не угрожает.