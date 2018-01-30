В Москве у станции метро обрушились деревянные леса, около десяти пострадавших
Погибших нет.
В Москве возле станции метро "Улица 1905 года" упали деревянные строительные леса и накрыли пешеходный переход, есть пострадавшие, сообщает 5 канал.
По предварительным данным, обрушился временный навес, установленный для производства ремонтных работ.
Видео с места обрушения конструкций у станции метро «Улица 1905 года». ЧП произошло вечером во вторник в подземном переходе на Пресненском валу. По предварительным данным, обрушился временный навес, установленный для производства ремонтных работ. pic.twitter.com/1w7keDjNoS
По данным разных СМИ, пострадали от трех до десяти человек. Сообщается, что несколько человек все еще остаются под рухнувшими на них деревянными лесами.
Интерфакс сообщает, что леса обрушились на участке площадью в 16 кв.м. На месте происшествия работают экстренные службы, погибших нет. Среди пострадавших - три жителя Москвы и двое приезжих. Им оказывается медицинская помощь. Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное, травмы легкие, ничего их жизни не угрожает.
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