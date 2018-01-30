Вспышка кори в Украине далека от спада

За прошлую неделю заболевших было больше, чем за позапрошлую.

Вспышка кори в Украине далека от спада
Фото: facebook/Mykola Povoroznyk

За четвертую неделю 2018 года (22-28 января) корью в Украине заболело 876 человек (292 взрослых и 574 ребенка), что на 7% больше, чем за период 15-21 января.

Об этом на брифинге сообщил победитель конкурса на должность директора Центра общественного здоровья Владимир Курпита.

Всего с начала года в Украине заболело корью 2 933 человека, три из которых умерли.

"Всего с начала 2018 года зарегистрировано 2 933 случая заболевания корью, из них 996 - у взрослых и 1 937 - у детей. Госпитализировано 1 966 человек, из которых 1 230 - дети. С начала года от кори погибли три человека (двое детей и один взрослый)", - сказал он.

За 22-28 января наибольшее количество человек заболело в Ивано-Франковской области (645 случаев), Одесской области (468 случаев), Закарпатской области (460 случаев), Черновицкой области (363 случая) и Львовской области (237 случаев).

Не зафиксировано случаев заболеваемости корью в 2018 году только в одной области - Черниговской.

В Сумской области, где ранее не регистрировалось случаев заболеваемости корью, на прошлой неделе было выявлено двух больных.

Напомним, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на прошло неделе говорила, что ситуация с корью в Украине "стабилизировалась в том смысле, что число заболевших не растет в разы".

В 2017 году в Украине корью заболели 4 782 человека, 5 умерли.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
У пассажира автобуса сообщением Одесса-Москва пограничники обнаружили 10 паспортовУ пассажира автобуса сообщением Одесса-Москва пограничники обнаружили 10 паспортов
Во Львове после занятия плаванием в бассейне умерла 10-летняя девочкаВо Львове после занятия плаванием в бассейне умерла 10-летняя девочка
15-летний подросток застрелил двух человек и ранил еще 14 в американской школе15-летний подросток застрелил двух человек и ранил еще 14 в американской школе
В Швейцарии спасли группу туристов, пять дней просидевших в ловушке в пещереВ Швейцарии спасли группу туристов, пять дней просидевших в ловушке в пещере
За попытку поджога монастыря УПЦ МП двух киевлян арестовали на 60 сутокЗа попытку поджога монастыря УПЦ МП двух киевлян арестовали на 60 суток
Блок рекламы


Похожие новости
В 2017 году в Украине произошло 1551 умышленное убийствоВ 2017 году в Украине произошло 1551 умышленное убийство
Вспышка гепатита А в Николаеве: В больницах 55 человек, у 47 диагноз подтвердилиВспышка гепатита А в Николаеве: В больницах 55 человек, у 47 диагноз подтвердили
В Украине остаются обесточенными 146 населенных пунктов в двух областяхВ Украине остаются обесточенными 146 населенных пунктов в двух областях
МОЗ назвал противопоказания к вакцинации против кори, столбняка, краснухиМОЗ назвал противопоказания к вакцинации против кори, столбняка, краснухи
294 населенных пункта в 5 областях до сих пор без электричества из-за непогоды в Украине294 населенных пункта в 5 областях до сих пор без электричества из-за непогоды в Украине
В Украине зафиксирована третья смерть от кори с начала годаВ Украине зафиксирована третья смерть от кори с начала года
В Украине зафиксирована вторая смерть от кори с начала годаВ Украине зафиксирована вторая смерть от кори с начала года
Вспышку кори зафиксировали в Донецкой областиВспышку кори зафиксировали в Донецкой области
В Киеве родители массово покупают детям справки о прививке от кориВ Киеве родители массово покупают детям справки о прививке от кори
В Ивано-Франковске детям без прививок от кори запретили ходить в школу и детсадыВ Ивано-Франковске детям без прививок от кори запретили ходить в школу и детсады
Последние новости
Подгружаем последние новости