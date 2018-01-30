Вспышка кори в Украине далека от спада

За прошлую неделю заболевших было больше, чем за позапрошлую.

Фото: facebook/Mykola Povoroznyk

За четвертую неделю 2018 года (22-28 января) корью в Украине заболело 876 человек (292 взрослых и 574 ребенка), что на 7% больше, чем за период 15-21 января.

Об этом на брифинге сообщил победитель конкурса на должность директора Центра общественного здоровья Владимир Курпита.

Всего с начала года в Украине заболело корью 2 933 человека, три из которых умерли.

"Всего с начала 2018 года зарегистрировано 2 933 случая заболевания корью, из них 996 - у взрослых и 1 937 - у детей. Госпитализировано 1 966 человек, из которых 1 230 - дети. С начала года от кори погибли три человека (двое детей и один взрослый)", - сказал он.

За 22-28 января наибольшее количество человек заболело в Ивано-Франковской области (645 случаев), Одесской области (468 случаев), Закарпатской области (460 случаев), Черновицкой области (363 случая) и Львовской области (237 случаев).

Не зафиксировано случаев заболеваемости корью в 2018 году только в одной области - Черниговской.

В Сумской области, где ранее не регистрировалось случаев заболеваемости корью, на прошлой неделе было выявлено двух больных.

Напомним, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на прошло неделе говорила, что ситуация с корью в Украине "стабилизировалась в том смысле, что число заболевших не растет в разы".

В 2017 году в Украине корью заболели 4 782 человека, 5 умерли.