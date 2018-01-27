Смерть канадского миллиардера и его жены признали убийством
Семью Шерманов, которых нашли мертвыми в подвале их дома больше месяца назад, могли задушить веревками.
Канадская полиция имеет достаточно доказательств, чтобы назвать смерть миллиардера Барри Шермана и его жены Хани двойным убийством. Об этом сообщает Independent.
Следователи выяснили, что и муж, и жена умерли из-за сдавливания шеи веревкой.
Представитель полиции Сьюзан Гомес сообщила, что следователи пришли к такому выводу после шести недель расследования, но отказалась обсуждать возможные мотивы убийц и возможных подозреваемых.
«У нас есть достаточно доказательств, чтобы назвать это двойным убийством, и Хани и Барри Шерманы были на самом деле мишенью», - сказала Гомес.
Она сказала, что последний раз их видели живыми вечером в среду, 13 декабря. Их тела были обнаружены утром в пятницу 15 декабря 2017.
Напомним, Барри Шерман основал компанию Apotex в 1974 году. Журнал Forbes оценивал его состояние в три миллиарда долларов. Он занимал 12-е место в списке канадских миллиардеров. Шерманы были известны как благотворители. У супругов остались четверо детей.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
27.01.2018 09:30
27.01.2018 09:30