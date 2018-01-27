Смерть канадского миллиардера и его жены признали убийством

Семью Шерманов, которых нашли мертвыми в подвале их дома больше месяца назад, могли задушить веревками.

Барри и Хани Шерманы Фото: theglobeandmail

Канадская полиция имеет достаточно доказательств, чтобы назвать смерть миллиардера Барри Шермана и его жены Хани двойным убийством. Об этом сообщает Independent.

Следователи выяснили, что и муж, и жена умерли из-за сдавливания шеи веревкой.

Представитель полиции Сьюзан Гомес сообщила, что следователи пришли к такому выводу после шести недель расследования, но отказалась обсуждать возможные мотивы убийц и возможных подозреваемых.

«У нас есть достаточно доказательств, чтобы назвать это двойным убийством, и Хани и Барри Шерманы были на самом деле мишенью», - сказала Гомес.

Она сказала, что последний раз их видели живыми вечером в среду, 13 декабря. Их тела были обнаружены утром в пятницу 15 декабря 2017.

Напомним, Барри Шерман основал компанию Apotex в 1974 году. Журнал Forbes оценивал его состояние в три миллиарда долларов. Он занимал 12-е место в списке канадских миллиардеров. Шерманы были известны как благотворители. У супругов остались четверо детей.