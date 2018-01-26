Во Львове мужчина открыл стрельбу в подъезде и спрятался в шкафу

Предварительная квалификация события - хулиганство.

Фото: facebook.com/lvivpolice

Во Львове патрульные задержали 56-летнего мужчину, который открыл стрельбу в подъезде, а потом спрятался в шкафу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области в Фейсбуке.

Патрульные получили сообщение о выстрелах в подъезде на улице Кобылянской вчера, 25 января, около 17:00. Когда они прибыли на место происшествия, 34-летняя жительница рассказала, что сосед стрелял во дворе дома, в подъезде, угрожал ее сыну и выстрелил в дверь ее квартиры.

По словам заявительницы, затем мужчина забежал в свою квартиру.

"В указанной квартире дверь им открыла хозяйка и позволила войти. Упомянутого мужчину обнаружили в шкафу, в нем также лежал предмет, похожий на пистолет", - отмечается в сообщении.

Фото: facebook.com/lvivpolice

Злоумышленника доставили в Галицкий отдел полиции. У него изъяли предмет, похожий на пистолет марки Ekol Gediz - А Cal9mm. Предварительная квалификация события - хулиганство.

Фото: facebook.com/lvivpolice