Во Львове мужчина открыл стрельбу в подъезде и спрятался в шкафу

Предварительная квалификация события - хулиганство.

Во Львове мужчина открыл стрельбу в подъезде и спрятался в шкафу
Фото: facebook.com/lvivpolice

Во Львове патрульные задержали 56-летнего мужчину, который открыл стрельбу в подъезде, а потом спрятался в шкафу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области в Фейсбуке.

Патрульные получили сообщение о выстрелах в подъезде на улице Кобылянской вчера, 25 января, около 17:00. Когда они прибыли на место происшествия, 34-летняя жительница рассказала, что сосед стрелял во дворе дома, в подъезде, угрожал ее сыну и выстрелил в дверь ее квартиры.

По словам заявительницы, затем мужчина забежал в свою квартиру.

"В указанной квартире дверь им открыла хозяйка и позволила войти. Упомянутого мужчину обнаружили в шкафу, в нем также лежал предмет, похожий на пистолет", - отмечается в сообщении.

Фото: facebook.com/lvivpolice

Злоумышленника доставили в Галицкий отдел полиции. У него изъяли предмет, похожий на пистолет марки Ekol Gediz - А Cal9mm. Предварительная квалификация события - хулиганство.

Фото: facebook.com/lvivpolice

Напомним, в Киеве в подъезде жилого дома произошла драка со стрельбой из-за шума соседей.


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