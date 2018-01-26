Во Львове мужчина открыл стрельбу в подъезде и спрятался в шкафу
Предварительная квалификация события - хулиганство.
Во Львове патрульные задержали 56-летнего мужчину, который открыл стрельбу в подъезде, а потом спрятался в шкафу.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области в Фейсбуке.
Патрульные получили сообщение о выстрелах в подъезде на улице Кобылянской вчера, 25 января, около 17:00. Когда они прибыли на место происшествия, 34-летняя жительница рассказала, что сосед стрелял во дворе дома, в подъезде, угрожал ее сыну и выстрелил в дверь ее квартиры.
По словам заявительницы, затем мужчина забежал в свою квартиру.
"В указанной квартире дверь им открыла хозяйка и позволила войти. Упомянутого мужчину обнаружили в шкафу, в нем также лежал предмет, похожий на пистолет", - отмечается в сообщении.
Злоумышленника доставили в Галицкий отдел полиции. У него изъяли предмет, похожий на пистолет марки Ekol Gediz - А Cal9mm. Предварительная квалификация события - хулиганство.
Напомним, в Киеве в подъезде жилого дома произошла драка со стрельбой из-за шума соседей.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
26.01.2018 11:12
26.01.2018 11:39