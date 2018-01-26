Завкафедрой вуза во Львовской области уличили во взяточничестве на 100 тыс. гривен
За содействие в сдаче экзаменов преподаватель требовал от студентов "определенную благодарность".
Во Львовской области задержали заведующего кафедрой одного из вузов, подозреваемого во взяточничестве.
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.
По информации правоохранителей, за содействие в сдаче экзаменов, защите дипломных, курсовых и других работ преподаватель требовал от студентов "определенную благодарность".
"Задержали его при получении очередной "помощи" от студентов. Правоохранители изъяли 3 тыс. гривен и 400 долларов США неправомерной выгоды. Задокументировано получение ученым взяток на общую сумму почти 100 тыс гривен", – говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве ректор одного из частных высших учебных заведений сделал себе ремонт на 270 тысяч гривен за счет вуза.
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