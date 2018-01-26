Завкафедрой вуза во Львовской области уличили во взяточничестве на 100 тыс. гривен

За содействие в сдаче экзаменов преподаватель требовал от студентов "определенную благодарность".

Завкафедрой вуза во Львовской области уличили во взяточничестве на 100 тыс. гривен
Фото: npu.gov.ua

Во Львовской области задержали заведующего кафедрой одного из вузов, подозреваемого во взяточничестве.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

По информации правоохранителей, за содействие в сдаче экзаменов, защите дипломных, курсовых и других работ преподаватель требовал от студентов "определенную благодарность".

"Задержали его при получении очередной "помощи" от студентов. Правоохранители изъяли 3 тыс. гривен и 400 долларов США неправомерной выгоды. Задокументировано получение ученым взяток на общую сумму почти 100 тыс гривен", – говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, в Киеве ректор одного из частных высших учебных заведений сделал себе ремонт на 270 тысяч гривен за счет вуза.


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