Учительница танцев в Черкасской области ударила в ухо 11-летнюю ученицу

Учительница танцев в Черкасской области ударила в ухо 11-летнюю ученицу

В городе Ватутино Черкасской области учительница танцев ударила 11-летнюю ученицу.

Об этом сообщает УНН.

Инцидент произошел из-за того, что учительнице не понравилось как ребенок танцевал.

“Я пошла на танцы, на которые ходила уже два месяца. Мы начали учить новый танец, а потом учительница подошла ко мне и сказала: „Ты что такая тупая, что движение не можешь повторить?“. Просто у меня движение не получалось несколько раз и она (учительница — ред.) ударила меня по левому уху. Ну, вот теперь в больнице”, — рассказала девочка.

После того, как ребенка забрала скорая, родители написали заявление в полицию.

По словам девочки, это не первый случай, когда учительница поднимает руку на учащихся. В больнице девушка пробудет минимум до понедельника.

Добавим, что связаться с учительницей, которая ударила ребенка УНН пока не удалось.




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