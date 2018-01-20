Учительница танцев в Черкасской области ударила в ухо 11-летнюю ученицу
В городе Ватутино Черкасской области учительница танцев ударила 11-летнюю ученицу.
Об этом сообщает
Инцидент произошел из-за того, что учительнице не понравилось как ребенок танцевал.
“Я пошла на танцы, на которые ходила уже два месяца. Мы начали учить новый танец, а потом учительница подошла ко мне и сказала: „Ты что такая тупая, что движение не можешь повторить?“. Просто у меня движение не получалось несколько раз и она (учительница — ред.) ударила меня по левому уху. Ну, вот теперь в больнице”, — рассказала девочка.
После того, как ребенка забрала скорая, родители написали заявление в полицию.
По словам девочки, это не первый случай, когда учительница поднимает руку на учащихся. В больнице девушка пробудет минимум до понедельника.
Добавим, что связаться с учительницей, которая ударила ребенка УНН пока не удалось.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
20.01.2018 13:55