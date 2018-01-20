Столичные полицейские с погоней задержали похитителей человека

Столичные полицейские с погоней задержали похитителей человека

В Киеве 19 января похитили человека. Злоумышленники пытались уйти от преследования полиции. 

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

Похищение произошло около 17:00 возле станции метро «Петровка». Неизвестные запихнули мужчину в автомобиль Volkswagen и поехали в сторону Московского моста.

Полиция объявила по городу план «Перехват». Уже через 10 минут патрульные обнаружили авто похитителей на перекрестке улиц Радосинской и Милославской. Водитель требование патрульных остановиться проигнорировал, стал убегать. Началась погоня. Во время преследования Volkswagen неоднократно выезжал на встречку и создавал аварийные ситуации.

Уже за городом автомобиль заехал в тупик. Из него выскочили 4 человека и бросились в разные стороны. Одного полицейские задержали сразу. Еще троих поймали неподалеку в недостройке.

В самом автомобиле находился мужчина. Он рассказал, что не знает, кто и почему похитил его. От помощи врачей потерпевший отказался. С задержанными работают следователи. Все обстоятельства выясняются.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Никополе массово увольняются хирурги и анестезиологиВ Никополе массово увольняются хирурги и анестезиологи
Женщина, сбившая копов во Львове на Рождество, покинула Украину (ВИДЕО)Женщина, сбившая копов во Львове на Рождество, покинула Украину (ВИДЕО)
Крупнейший вуз Украины отменил занятия до весныКрупнейший вуз Украины отменил занятия до весны
В Херсонской области мужчина за два часа изнасиловал трех женщинВ Херсонской области мужчина за два часа изнасиловал трех женщин
Студенты КНУ имени Тараса Шевченко до 1 марта 2018 года переведены на дистанционное обучениеСтуденты КНУ имени Тараса Шевченко до 1 марта 2018 года переведены на дистанционное обучение
Блок рекламы


Похожие новости
В Одессе полицейские застрелили мужчину, ранившего троих правоохранителей (обновлено)В Одессе полицейские застрелили мужчину, ранившего троих правоохранителей (обновлено)
Харьковский мажор, сбивший человека на переходе, арестован без права залогаХарьковский мажор, сбивший человека на переходе, арестован без права залога
В Одессе уволили врачей, которые работали пьяными и не спасли человекаВ Одессе уволили врачей, которые работали пьяными и не спасли человека
В Одессе патрульные задержали бригаду "скорой помощи"В Одессе патрульные задержали бригаду "скорой помощи"
В Одесской области задержали капитана полиции за взятку $2 тысячиВ Одесской области задержали капитана полиции за взятку $2 тысячи
В Киеве госпитализировали 171 человека с диагнозом грипп и ОРВИВ Киеве госпитализировали 171 человека с диагнозом грипп и ОРВИ
В Одесской области задержали мужчину, который переделывал травматическое оружие в боевое и продавал егоВ Одесской области задержали мужчину, который переделывал травматическое оружие в боевое и продавал его
На Николаевщине задержали вандала, который похитил оградки с 20 могил На Николаевщине задержали вандала, который похитил оградки с 20 могил
В Харькове задержали военнослужащего, который угнал автомобиль вместе с водителемВ Харькове задержали военнослужащего, который угнал автомобиль вместе с водителем
В Винницкой области задержали адвоката при получении $15 тыс. взяткиВ Винницкой области задержали адвоката при получении $15 тыс. взятки
Последние новости
Подгружаем последние новости