Столичные полицейские с погоней задержали похитителей человека

В Киеве 19 января похитили человека. Злоумышленники пытались уйти от преследования полиции.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

Похищение произошло около 17:00 возле станции метро «Петровка». Неизвестные запихнули мужчину в автомобиль Volkswagen и поехали в сторону Московского моста.

Полиция объявила по городу план «Перехват». Уже через 10 минут патрульные обнаружили авто похитителей на перекрестке улиц Радосинской и Милославской. Водитель требование патрульных остановиться проигнорировал, стал убегать. Началась погоня. Во время преследования Volkswagen неоднократно выезжал на встречку и создавал аварийные ситуации.

Уже за городом автомобиль заехал в тупик. Из него выскочили 4 человека и бросились в разные стороны. Одного полицейские задержали сразу. Еще троих поймали неподалеку в недостройке.

В самом автомобиле находился мужчина. Он рассказал, что не знает, кто и почему похитил его. От помощи врачей потерпевший отказался. С задержанными работают следователи. Все обстоятельства выясняются.