В Украине зафиксирована третья смерть от кори с начала года

Всего заболело 1 285 человек.

В Украине зафиксирована третья смерть от кори с начала года
Фото: facebook/Mykola Povoroznyk

С начала года в Украине заболело корью 1 285 человек, три человека умерли.

Об этом во время заседания Верховной Рады сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Вчера стало известно еще об одной смерти от кори - это ребенок, который не был вакцинирован...Это восьмой случай смерти с момента вспышки кори", - сказала она.

По ее словам, за две недели 2018 года уже заболело 1285 человек.

Супрун добавила, что больше всего случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области - 275, Черновицкой области - 274, Закарпатской - 194 и Одесской - 157. В Киеве за этот период зарегистрировано 174 больных.

Также Супрун отметила, что вспышка кори случилась, потому что на протяжении последних лет уровень вакцинации против кори составлял менее 50%.

Напомним, в Одесской области от осложнений после кори умер 5-летний ребенок, позже в Одессе умер взрослый человек. В 2017 году было пять смертей от этой болезни.

В ряде городов в школах продлены каникулы, а также принято решение не допускать не привитых детей к занятиям.


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