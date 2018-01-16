В Южноукраинске вор попался на краже монитора и двух гривен

В Южноукраинске в понедельник, 15 января, вор вынес из магазина монитор и две гривны из кассы.

Об этом сообщают в Управлении полиции охраны в Николаевской области.

Так, около 03:30 в полицию охраны сообщили, что на одном из магазинов сработала сигнализация. Прибывшие полицейские увидели, что неизвестный мужчина пытается что-то вытянуть из разбитой витрины. Грабитель попытался сбежать, однако правоохранители задержали его.

По словам продавщицы, из магазина исчезли монитор и две гривны из кассы. На место происшествия полицейские охраны вызвали следственно-оперативную группу Южноукраинского отделения полиции Первомайского отдела полиции, которой передали задержанного.

Выяснилось, что не работающий 26-летний житель Южноукраинска ранее привлекался к уголовной ответственности за угон автомобиля и вышел из тюрьмы полгода назад. Следственное отделение Южноукраинского отделения полиции начало уголовное производство по признакам части 3 статьи 185 Уголовного Кодекса Украины («Кража»). Отмечается, что за украденные из магазина монитор и две гривны мужчина может попасть за решетку на срок до шести лет.

Напомним, ранее сообщалось, в Подольске Одесской области 15-летний подросток украл планшеты и телефоны из супермаркета, но его быстро нашли покамерам видеонаблюдений.

