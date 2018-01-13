В Одессе будут вакцинировать против кори медиков и педагогов в возрасте до 30 лет

В Одессе принимают меры по вакцинации от кори медиков и педагогов в возрасте до 30 лет.

В пресс-службе мэрии, эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью корью в Одессе продолжает оставаться неблагополучной, пишет УНИАН .

По данным мониторинга ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», заболеваемость корью в Одессе в декабре 2017 года возросла в 1,9 раз по сравнению с ноябрем. В декабре в Одессе зарегистрировано 196 случаев кори, в том числе, у 120 детей.

Отмечается, что, учитывая вовлечение в эпидемиологический процесс взрослого населения, департамент здравоохранения Одесского горсовета проводит работу по вакцинации от кори медицинских работников, подлежащих вакцинациям и не имеющим медицинских противопоказаний. «Городской департамент образования и науки организует проведение прививок от кори работникам учебно-воспитательных учреждений в возрасте до 30 лет, которым необходима вакцинация», – сообщили в пресс-службе.

На сегодняшний день в городской инфекционной больнице находится 87 больных корью, из них 58 – дети. За прошлые сутки госпитализировано 15 пациентов с корью, из которых 10 детей.

Всего в 2017 году диагноз «корь» подтвержден у 744 одесситов, из них 466 человек – дети. «Причиной ситуации с ростом заболеваемости корью стало накопление значительного количества не привитого от кори населения. В 2016 году в Одессе плановую вакцинацию от кори получили 43,3% от общего количества детей, которые должны быть привиты.

По итогам 2017 года от кори привиты 35 286 детей, что составляет около 90% детского населения, подлежащего вакцинации», - рассказали в мэрии. Для формирования коллективного иммунитета от кори необходимо обеспечить охват прививками не менее 95% детей. В детских поликлиниках Одессы имеется вакцина КПК «Приорикс» бельгийского производства, обеспечивающая эффективную защиту от кори, паротита и краснухи.



Напомним, уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская в обращении призвала и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун начать просветительскую работу о важности вакцинации детей против кори.