Вакцинация от кори является бесплатной и доступна каждому украинцу - врач

Украине доступны вакцины от кори, каждый желающий может пройти вакцинацию.

Такое мнение в ходе пресс-конференции в информационном агентстве «ГолосUA» выразил экс- заместитель председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас.

По словам эксперта, если человек был в контакт с больным корью, то на протяжении 72 часов необходимо сделать экстренную вакцинацию от кори.

«В Украине доступны вакцины от кори, вакцина есть, она доступна, каждый желающий может пройти вакцинацию. Это бесплатная процедура, предусмотренная календарем прививок», - подчеркнул санитарный врач.

С. Протас добавил, что столичная власть начала проводить провокативные мероприятия – закрытие школ и детских садов, запрет приема детей в детсады. Эти мероприятия абсолютно неэффективны.

«Когда мы разводим больных и здоровых, мы просто растягиваем этот процесс во времени. Административные, тоталитарные методы на сегодня не работают. Если людям запрещают, они идут и покупают справки. Повторю, пока 90% населения не переболеет корью, эта болезнь не отступит. Полезнее было бы, чтобы местная власть организовала в детских коллективах медицинские бригады медицинские, которые бы контролировали состояние детей или проводили необходимую вакцинацию», - подытожил санитарный врач.

Напомним, эпидемия кори в Украине с начала 2018 года набирает новые обороты. Только в Киеве за первые дни января зафиксировано 54 случая заболевания, из них 43 – у детей. Непривитых от кори детей власти решили не допускать к посещению школ и детских садов.

В 2017 году заболеваемость корью в Украине выросла в 43 раза по сравнению с предыдущим годом. В прошлом году от кори умерло пять человек, двое из которых – дети. С началом нового года и число заболевших растет в геометрической прогрессии. Власти в городах, которые оказались под самым большим ударом эпидемии, бьют тревогу, в школах продлевают каникулы, запрещают массовые мероприятия, а детей, которые не были вовремя привиты вакциной КПК, планируется не допускать к занятиям в детских садах и школах. Ведь не вакцинированные дети находятся в самой опасной группе риска.

Корь – это вирусная инфекция, которая очень легко передается воздушно-капельным путем. Причем распространяться вирусы с потоками воздуха могут и в соседние комнаты, и даже на другие этажи здания. Вирус кори может жить в воздухе еще в течение двух часов, после того как больной вышел из помещения.

Корь называют детской инфекцией, и действительно, у детей, особенно не получивших плановые прививки, шанс заболеть корью гораздо выше. Зато взрослые переносят болезнь намного тяжелее. А вот принесет в дом вирус, скорее всего, ребенок.

Протекание болезни характеризуется очень высокой температурой, кашлем, насморком, конъюнктивитом. Особый признак кори – сыпь, которая покрывает все тела, начиная с лица и спускаясь до ног.

Самая главная опасность, которой грозит корь, кроется в осложнениях после инфекции. Вирус кори ослабляет иммунитет, и на этом фоне организм становится подвержен атаке других болезнетворных бактерий. У больного может развиться отит, бронхопневмония, энцефалит, гепатит. Иногда корь может приводить и к слепоте.

В редких случаях происходит поражение мозга, которое становится причиной пожизненной инвалидности. А в случае тяжелой интоксикации организма возможен и летальный исход. Из тысячи человек, заразившихся корью, один заболевает энцефалитом, а 5% получают осложнения.

Никаких лекарств от кори нет. Врачи только могут помочь уменьшить выраженность симптомов – лихорадки, кашля и так далее.