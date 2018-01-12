Школьникам Ивано-Франковска продлили каникулы из-за эпидемии кори

Городские власти призывают родителей провести вакцинацию.

Школьникам Ивано-Франковска продлили каникулы из-за эпидемии кори
Фото: nr2ru.com

В Ивано-Франковске из-за эпидемии кори решили продлить каникулы в школах.

Об этом сообщается на сайте города.

"Вынужденные каникулы продлятся до 21 января включительно. Исключение - СШ №6 (Опришивци), где зарегистрировано наибольшее количество больных- там каникулы продлят на 2 недели", - говорится в сообщении.

Также было рекомендовано провести разъяснительную работу среди населения о необходимости проведения вакцинации.

"Прежде обращаемся к родителям с просьбой провести необходимую прививку, ведь лекарств против кори не существует. Единственный способ защитить своего ребенка и себя - провести вакцинацию", - призвала начальник управления по вопросам здравоохранения города Мария Бойко.

Напомним, в Киеве детям без прививки от кори запретили посещать школы и садики.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В киевском детском саду избили родителей за отказ сдавать деньги – соцсети В киевском детском саду избили родителей за отказ сдавать деньги – соцсети
Юрий Россошанский признался, что убил Ноздровскую во время ссоры - СМИЮрий Россошанский признался, что убил Ноздровскую во время ссоры - СМИ
Убийство Ноздровской было хорошо спланированным и преднамеренным – адвокатУбийство Ноздровской было хорошо спланированным и преднамеренным – адвокат
Названы самые популярные в Киеве имена детей в 2017 годуНазваны самые популярные в Киеве имена детей в 2017 году
В Германии поднялся уровень воды в Рейне, есть угроза наводнения В Германии поднялся уровень воды в Рейне, есть угроза наводнения
Блок рекламы


Похожие новости
В Пакистане прошла волна протестов из-за убийства девочкиВ Пакистане прошла волна протестов из-за убийства девочки
Из-за фото в соцсети удалось поймать главу группировки якудза Из-за фото в соцсети удалось поймать главу группировки якудза
Из-за кори в Одесской области умер 5-летний мальчикИз-за кори в Одесской области умер 5-летний мальчик
В Киеве детям без прививки от кори запретили посещать школы и садикиВ Киеве детям без прививки от кори запретили посещать школы и садики
В Черноморске грабители в гневе из-за «плохого улова» устроили погром в храме В Черноморске грабители в гневе из-за «плохого улова» устроили погром в храме
Львовского полицейского уволили из-за дорогого подарка от бабушкиЛьвовского полицейского уволили из-за дорогого подарка от бабушки
Пенелопа Крус покорила сексуальным образом на премьере сериала о Джанни Версаче Пенелопа Крус покорила сексуальным образом на премьере сериала о Джанни Версаче
В Сиднее 11 тысяч домов остались без света из-за сильных грозВ Сиднее 11 тысяч домов остались без света из-за сильных гроз
В Одессе из-за кори продлили школьные каникулыВ Одессе из-за кори продлили школьные каникулы
В США из-за сильных морозов погибли 26 человекВ США из-за сильных морозов погибли 26 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости