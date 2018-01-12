Школьникам Ивано-Франковска продлили каникулы из-за эпидемии кори

Городские власти призывают родителей провести вакцинацию.

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В Ивано-Франковске из-за эпидемии кори решили продлить каникулы в школах.

Об этом сообщается на сайте города.

"Вынужденные каникулы продлятся до 21 января включительно. Исключение - СШ №6 (Опришивци), где зарегистрировано наибольшее количество больных- там каникулы продлят на 2 недели", - говорится в сообщении.

Также было рекомендовано провести разъяснительную работу среди населения о необходимости проведения вакцинации.

"Прежде обращаемся к родителям с просьбой провести необходимую прививку, ведь лекарств против кори не существует. Единственный способ защитить своего ребенка и себя - провести вакцинацию", - призвала начальник управления по вопросам здравоохранения города Мария Бойко.