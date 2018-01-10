В Германии разрушили старинную церковь и снесли село ради добычи угля

Энергокомпания RWE Power начала разрушение так называемого "собора" Иммерата на западе Германии.

Об этом сообщает Deutsche Welle .

Неороманская базилика и село, в котором она стояла, уничтожают ради добычи бурого угля. Сооружение базилики завершилось в 1891 году. В течение 122 лет она была центром культурной жизни села.

Иммерат расположен над крупнейшим угольным бассейном западнее Кельна. Энергокомпания RWE Power продолжает полагаться на электроэнергию из невозобновляемых источников. Поэтому деревни должны быть снесены, на их месте будет котлован.

Около 900 жителей Иммерата уже покинули свои дома, большинство зданий в селе разрушены. Всего в регионе должны переехать 7900 жителей.

Активисты Greenpeace заняли базилику незадолго перед разрушением, призывая позволить ей простоять по крайней мере пока не будет сформировано новое правительство, которое примет курс на отказ от угля.

RWE - разработчик карьера - отказался выполнять просьбу, выгнал протестующих с помощью полиции и привез экскаваторы.

Самое печальное то, что разрушение села, вероятно, не было обязательным. Уголь здесь могут и не разрешить добывать, если новое федеральное правительство примет решение отказаться от угольных электростанций.