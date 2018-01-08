Бывший зять Тимошенко умер в Праге

Рок-музыкант Шон Карр скончался на пятидесятом году жизни.

Бывший муж дочери Юлии Тимошенко Евгении рокер Шон Карр скончался в Праге.

Об этом сообщается на странице его группы Death Valley Screamers в фейсбуке.

"Шон Карр умер во сне в 10 утра 8 января 2018 года, его дочь Шарли была с ним", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Шон Карр недавно открыл клуб в Праге.

"У него была прекрасная любовь к Украине", - подчеркивается в сообщении.

Карр родился в Великобритании в августе 1968 году. 1 октября 2005 года в Киеве он женился на Евгении Тимошенко.