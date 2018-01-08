Бывший зять Тимошенко умер в Праге
Рок-музыкант Шон Карр скончался на пятидесятом году жизни.
Бывший муж дочери Юлии Тимошенко Евгении рокер Шон Карр скончался в Праге.
Об этом сообщается на странице его группы Death Valley Screamers в фейсбуке.
"Шон Карр умер во сне в 10 утра 8 января 2018 года, его дочь Шарли была с ним", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Шон Карр недавно открыл клуб в Праге.
"У него была прекрасная любовь к Украине", - подчеркивается в сообщении.
Карр родился в Великобритании в августе 1968 году. 1 октября 2005 года в Киеве он женился на Евгении Тимошенко.
В марте 2012 года пара развелась. Супруги делили имущество в украинском суде. По результатам судебных разбирательств бывшая супруга Карра Евгения Тимошенко получила во владение ресторан в Киеве и половину дома в Днепропетровске.
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Общество
08.01.2018 17:07