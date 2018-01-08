11 человек погибли в ходе перестрелки на окраине Акапулько

11 человек погибли в ходе перестрелки на окраине Акапулько

Фестиваль на окраине мексиканского приморского курорта Акапулько закончился перестрелкой в которой погибло 11 человек.

Об этом сообщает Reuters.

По сообщениям официальных лиц, стрельба произошла в воскресенье. Все началось с того, что представители местной полиции попытались арестовать неназваного молодого человека за беспорядочное поведение. Это привело к конфликту между полицией и местными жителями. В результате произошла первая перестрелка, во время которой погибло восемь мирных жителей.

Позже в город прибыли солдаты армии и государственная полиция, которая вступила в бой с местной полицией. Трое представителей «полиции» были застрелены. Еще 30 членов местной полиции, которые использовались местными чиновниками для возможного прикрытия наркобизнеса, были арестованы.

Акапулько – самый большой город в южном штате Герреро, фактически лидер в Мексике по беззаконью и производству опийного мака.

Также там часто проходят стычки между представителями наркобизнеса.




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