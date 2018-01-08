11 человек погибли в ходе перестрелки на окраине Акапулько
Фестиваль на окраине мексиканского приморского курорта Акапулько закончился перестрелкой в которой погибло 11 человек.
Об этом сообщает
По сообщениям официальных лиц, стрельба произошла в воскресенье. Все началось с того, что представители местной полиции попытались арестовать неназваного молодого человека за беспорядочное поведение. Это привело к конфликту между полицией и местными жителями. В результате произошла первая перестрелка, во время которой погибло восемь мирных жителей.
Позже в город прибыли солдаты армии и государственная полиция, которая вступила в бой с местной полицией. Трое представителей «полиции» были застрелены. Еще 30 членов местной полиции, которые использовались местными чиновниками для возможного прикрытия наркобизнеса, были арестованы.
Акапулько – самый большой город в южном штате Герреро, фактически лидер в Мексике по беззаконью и производству опийного мака.
Также там часто проходят стычки между представителями наркобизнеса.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
08.01.2018 05:11