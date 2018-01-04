Определен глава жюри 71-го Каннского фестиваля

Определен глава жюри 71-го Каннского фестиваля

Австралийская актриса Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского кинофестиваля, который пройдет в мае этого года.

Об этом в сообщило агентство France-Presse со ссылкой на организаторов фестиваля, передает УНН.

70-й Каннский фестиваль проходил с 17 по 28 мая 2017 года. Жюри возглавлял испанский режиссер Педро Альмодовар. В основную конкурсную программу входили 19 картин, в том числе драма украинского режиссера и документалиста белорусского происхождения Сергея Лозницы “Лагідна” ( “Кроткая”, поскольку художник снимает преимущественно на русском языке).

Отметим, Кейт Бланшетт — обладательница двух премий “Оскар” и трех “Золотых глобусов”. Известная благодаря ролям в фильмах “Елизавета” (1999, премии BAFTA и “Золотой глобус” за лучшую женскую роль), “Авиатор” (2005, премии “Оскар” и BAFTA за лучшую женскую роль второго плана), кинотрилогии “Властелин колец” ( 2001-2003). За фильм “Жасмин” актриса получила премию “Оскар”, премию BAFTA и премию Гильдии киноактеров США за лучшую женскую роль.

Напомним, ранее сообщалось, австралийская актриса Кейт Бланшетт в очередной раз доказала, что ей под силу любой образ. В январе на кинофестивале "Сандэнс" пройдет премьера арт-фильма "Манифест", в котором Бланшетт сыграла одновременно 13 ролей.


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