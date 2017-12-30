В Харькове отделение "Укрпочты" захватил человек, который угрожает взрывчаткой (обновлено)
Троих женщин и двух детей удалось вывести из помещения.
В Харькове на ул.Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты", передает Украинская правда.
Как сообщает корреспондент УП, представители полиции на месте происшествия сообщили, что в захваченном помещении находятся люди.
Территорию возле места инцидента оцеплено, на месте находятся около 20 автомобилей патрульной полиции, пожарные и "скорая". На месте также работают взрывотехники, также должна подъехать "полиция диалога" - переговорщики.
На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.
В полиции Харькова официально инцидент не прокомментировали, отказавшись подтвердить сам факт происшествия.
В свою очередь представитель Нацполии Ярослав Тракало сообщил, что по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения "Укрпочты", внутри есть люди.
На место выехала следственно-оперативная группа и руководство харьковской милиции.
"По предварительной информации, мужчина внутри" Укрпочты "сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно", - сообщил Тракало.
Полиция просит журналиста УП не снимать событие на месте происшествия.
Обновлено 17:40. В заложниках у неизвестного, который захватил отделение "Укрпочты", по непроверенной информации - 11 человек, среди которых 2 детей. Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех в эфире "112 Украина".
"Мы не понимаем ни какая взрывчатка у этого человека, ни какое оружие. Он ведет себя абсолютно спокойно. Сейчас на месте есть следственно-оперативная группа, группа переговорщиков. Мы пытаемся установить все обстоятельства", - отметил он.
Бех также сказал, что человек связывается с полицией, используя телефоны заложников.
"Мы пока не понимаем его требований. Вопрос в том, что он говорит, что не все заложники были освобождены в ходе переговоров, которые недавно состоялись", - сказал Бех.
В то же время корреспондент УП с места событий сообщает, что правоохранители предполагают, что у мужчины, который захватил заложников, могут быть сообщники.
Полиция проверяет людей, которые собрались у почтового отделения и просит уходить людей с детьми, которые находятся рядом.
На место инцидента прибыл КОРД, полиция расширяет оперативный периметр вокруг места инцидента, людей, которые собрались рядом, оттесняют дальше.
Ближе к зданию подъехали две машины пожарной службы, кафе и небольшие магазине, которые расположены рядом с "Укрпочтой", закрываются.
Обновлено 18:33. Из почтового отделения вывели 3 женщин и 2 детей.Об этом Президенту доложил глава СБУ, сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.
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