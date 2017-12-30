В Харькове отделение "Укрпочты" захватил человек, который угрожает взрывчаткой (обновлено)

Троих женщин и двух детей удалось вывести из помещения.

В Харькове отделение "Укрпочты" захватил человек, который угрожает взрывчаткой (обновлено)
Фото: pravda.com.ua

В Харькове на ул.Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты", передает Украинская правда.

Как сообщает корреспондент УП, представители полиции на месте происшествия сообщили, что в захваченном помещении находятся люди.

Территорию возле места инцидента оцеплено, на месте находятся около 20 автомобилей патрульной полиции, пожарные и "скорая". На месте также работают взрывотехники, также должна подъехать "полиция диалога" - переговорщики.

На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.

Фото: pravda.com.ua

В полиции Харькова официально инцидент не прокомментировали, отказавшись подтвердить сам факт происшествия.

В свою очередь представитель Нацполии Ярослав Тракало сообщил, что по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения "Укрпочты", внутри есть люди.

На место выехала следственно-оперативная группа и руководство харьковской милиции.

Фото: pravda.com.ua

"По предварительной информации, мужчина внутри" Укрпочты "сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно", - сообщил Тракало.

Полиция просит журналиста УП не снимать событие на месте происшествия.

Обновлено 17:40. В заложниках у неизвестного, который захватил отделение "Укрпочты", по непроверенной информации - 11 человек, среди которых 2 детей. Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех в эфире "112 Украина".

"Мы не понимаем ни какая взрывчатка у этого человека, ни какое оружие. Он ведет себя абсолютно спокойно. Сейчас на месте есть следственно-оперативная группа, группа переговорщиков. Мы пытаемся установить все обстоятельства", - отметил он.

Бех также сказал, что человек связывается с полицией, используя телефоны заложников.

"Мы пока не понимаем его требований. Вопрос в том, что он говорит, что не все заложники были освобождены в ходе переговоров, которые недавно состоялись", - сказал Бех.

Фото: pravda.com.ua
Фото: pravda.com.ua
Фото: pravda.com.ua
Фото: pravda.com.ua

В то же время корреспондент УП с места событий сообщает, что правоохранители предполагают, что у мужчины, который захватил заложников, могут быть сообщники.

Полиция проверяет людей, которые собрались у почтового отделения и просит уходить людей с детьми, которые находятся рядом.

На место инцидента прибыл КОРД, полиция расширяет оперативный периметр вокруг места инцидента, людей, которые собрались рядом, оттесняют дальше.

Ближе к зданию подъехали две машины пожарной службы, кафе и небольшие магазине, которые расположены рядом с "Укрпочтой", закрываются.

Обновлено 18:33. Из почтового отделения вывели 3 женщин и 2 детей.Об этом Президенту доложил глава СБУ, сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Многодетную семью из США заморозят в жидком азоте (ФОТО)Многодетную семью из США заморозят в жидком азоте (ФОТО)
В Нью-Йорке в 2017 году зафиксировано рекордно низкое число убийствВ Нью-Йорке в 2017 году зафиксировано рекордно низкое число убийств
Даша Астафьева повысила градус в зале суда во время заседания по делу ее жениха Даша Астафьева повысила градус в зале суда во время заседания по делу ее жениха
Трагедия в Карпатах: У горы Хомяк нашли тело заблудившегося туристаТрагедия в Карпатах: У горы Хомяк нашли тело заблудившегося туриста
Во Львове ограбили детсад: вынесли телевизоры и компьютерную техникуВо Львове ограбили детсад: вынесли телевизоры и компьютерную технику
Блок рекламы


Похожие новости
Стрельба в Калифорнии: двое погибли, один человек раненСтрельба в Калифорнии: двое погибли, один человек ранен
Злоумышленник, захвативший заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове, обезвреженЗлоумышленник, захвативший заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове, обезврежен
В Харькове отделения "Укрпочты" захватил человек, который угрожает взрывчаткойВ Харькове отделения "Укрпочты" захватил человек, который угрожает взрывчаткой
12 человек погибли при пожаре в жилом доме в Нью-Йорке12 человек погибли при пожаре в жилом доме в Нью-Йорке
На школьной дискотеке в Кыргызстане 110 человек отравились газомНа школьной дискотеке в Кыргызстане 110 человек отравились газом
В Доминикане 12 человек погибли от отравления поддельным ромомВ Доминикане 12 человек погибли от отравления поддельным ромом
На Кубе в результате взрыва фейерверков пострадали 39 человекНа Кубе в результате взрыва фейерверков пострадали 39 человек
Число жертв шторма на Филиппинах возросло до 240 человекЧисло жертв шторма на Филиппинах возросло до 240 человек
ДТП в Харькове: приговор Зайцевой могут значительно смягчить - СМИДТП в Харькове: приговор Зайцевой могут значительно смягчить - СМИ
Во Вьетнаме из-за тайфуна «Тембин» эвакуировали более 650 тысяч человекВо Вьетнаме из-за тайфуна «Тембин» эвакуировали более 650 тысяч человек
Последние новости
Подгружаем последние новости