В Харькове отделение "Укрпочты" захватил человек, который угрожает взрывчаткой (обновлено)

Троих женщин и двух детей удалось вывести из помещения.

Фото: pravda.com.ua

В Харькове на ул.Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты", передает Украинская правда.

Как сообщает корреспондент УП, представители полиции на месте происшествия сообщили, что в захваченном помещении находятся люди.

Территорию возле места инцидента оцеплено, на месте находятся около 20 автомобилей патрульной полиции, пожарные и "скорая". На месте также работают взрывотехники, также должна подъехать "полиция диалога" - переговорщики.

На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.

Фото: pravda.com.ua

В полиции Харькова официально инцидент не прокомментировали, отказавшись подтвердить сам факт происшествия.

В свою очередь представитель Нацполии Ярослав Тракало сообщил, что по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения "Укрпочты", внутри есть люди.

На место выехала следственно-оперативная группа и руководство харьковской милиции.

Фото: pravda.com.ua

"По предварительной информации, мужчина внутри" Укрпочты "сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно", - сообщил Тракало.

Полиция просит журналиста УП не снимать событие на месте происшествия.

Обновлено 17:40. В заложниках у неизвестного, который захватил отделение "Укрпочты", по непроверенной информации - 11 человек, среди которых 2 детей. Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех в эфире "112 Украина".

"Мы не понимаем ни какая взрывчатка у этого человека, ни какое оружие. Он ведет себя абсолютно спокойно. Сейчас на месте есть следственно-оперативная группа, группа переговорщиков. Мы пытаемся установить все обстоятельства", - отметил он.

Бех также сказал, что человек связывается с полицией, используя телефоны заложников.

"Мы пока не понимаем его требований. Вопрос в том, что он говорит, что не все заложники были освобождены в ходе переговоров, которые недавно состоялись", - сказал Бех.

Фото: pravda.com.ua Фото: pravda.com.ua Фото: pravda.com.ua Фото: pravda.com.ua

В то же время корреспондент УП с места событий сообщает, что правоохранители предполагают, что у мужчины, который захватил заложников, могут быть сообщники.

Полиция проверяет людей, которые собрались у почтового отделения и просит уходить людей с детьми, которые находятся рядом.

На место инцидента прибыл КОРД, полиция расширяет оперативный периметр вокруг места инцидента, людей, которые собрались рядом, оттесняют дальше.

Ближе к зданию подъехали две машины пожарной службы, кафе и небольшие магазине, которые расположены рядом с "Укрпочтой", закрываются.