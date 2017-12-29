Под Сумами грабители избили ломом семью бизнесмена за 1,5 тысячи гривен
В Сумской области полиция задержала трех грабителей, которые совершили разбойное нападение на семью предпринимателя.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Сумской области.
"62-летний житель Лебединского района сообщил, что трое неизвестных ворвались в его дом, напали на него и его сына, требуя деньги", - говорится в сообщении.
Работники полиции, выехавшие на место происшествия, опросили потерпевших. Выяснилось, что злоумышленники в масках на лицах ворвались в дом предпринимателя. Связали его и начали бить. Потом очередь дошла и до его сына. Телесные повреждения наносили ногами и ломом, требуя при этом деньги. Обыскав дом, забрали 1,5 тыс. грн и убежали.
Подозреваемых в совершении разбойного нападения задержали в течение суток по месту их проживания. Это жители Ахтырки, Бурыни и Лебединского района в возрасте 43, 36 и 32 лет, которые ранее вместе отбывали наказание в местах лишения свободы. По месту их проживания полицейские изъяли часть вещественных доказательств, которые указывали на причастность мужчин к совершению этого преступления.
Злоумышленникам объявили о подозрении по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
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Общество
29.12.2017 21:46