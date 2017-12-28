Названы самые ожидаемые сериалы 2018 года

Названы самые ожидаемые сериалы 2018 года

Американский журнал Esquire опубликовал список самых ожидаемых сериалов 2018 года. В списке фигурируют новый сезон "Американской истории преступлений" об убийстве Джанни Версаче и мистическое телевизионное шоу "По ту сторону".

Также в список самых ожидаемых сериалов эксперты включили научно-фантастический сериал "Видоизмененный углерод", супергеройский боевик "Черная молния", и драму "Чи".

Фигурируют в перечне комедия "Хорошие девчонки", перезапуск ситкома "Розанна", документальный сериал о Земле "Этот странный камень" от National Geographic, "Шоу Вана Джонса", сериал по мотивам фильма "Смертельное влечение", комедии 2 Dope Queens  и Grown-ish.

Ранее сообщалось, что названы самые популярные фильмы и сериалы по версии поисковика Google.




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