Во Львовском «Охматдете» женщина упала в шахту лифта и погибла
28 декабря во Львове, в больнице "Охматдет" погибла женщина, которая упала в шахту лифта.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
"В полицию поступило сообщение о том, что в больнице погибла женщина, упав в шахту лифта. Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа, устанавливается личность погибшей", - сообщили в полиции.
Как сообщалось, в Мариуполе на проспекте Строителей спасатели оказали помощь 51-летнему мужчине, который упал в шахту лифта.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
28.12.2017 18:33
28.12.2017 19:40